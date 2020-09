Barbara Kurdej-Szatan urodziła. Mały Henryk to kolejne, po córce Hani, dziecko Szatanów. Gwiazda "M jak miłość" z początkiem maja ogłosiła, że spodziewa się dziecka. To właśnie wtedy zarówno na swoim profilu, jak i na koncie męża pojawiło się zdjęcie szczęśliwej aktorki z - mocno już wtedy - odstającym brzuszkiem. Wychodzi więc na to, że para postarała się o potomka na przełomie stycznia i lutego.

Plotki dotyczące ciąży Barbary Kurdej-Szatan pojawiały się w sieci regularnie. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku fani snuli domysły na temat rzekomej ciąży gwiazdy. Dziś jednak wiemy, że informacje były nieprawdą, a sama zainteresowana po prostu przybrała kilka dodatkowych kilogramów.

Wszyscy piszą teraz, że jestem w ciąży, a nie jestem, tylko trochę przytyłam. Nie mam najgorszej sylwetki, ale widzę, że mi przybyło kilogramów. Na szczęście rozłożyło się to w ciele proporcjonalnie. Nie obrażę się jednak, jeśli uda się zejść z wagi

W tym roku plotki o ciąży były jednak całkowicie zasadne, a dziś Basia zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z porodówki i ogłosiła, że na świat przyszło kolejne dziecko pary - Henryk. W lipcu aktorka potwierdziła oficjalnie, że spodziewają się chłopca a wyboru imienia dokonała 8-letnia córka Szatanów.

Będziemy mieli syna. Na początku marca zrobiłam badania wykluczające choroby genetyczne i wtedy poznałam płeć dziecka. Wtedy też pozwoliliśmy Hani wybrać imię dla braciszka

Ciąża Barbary Kurdej-Szatan i przerwa od "M jak miłość"

Niedawno na swoim instagramowym profilu Basia wrzuciła zdjęcie ze szpitala. Początkowo, niektórzy fani sądzili, że Kurdej-Szatan trafiła na porodówkę. Był to jednak po prostu kadr z serialu "M jak miłość". W związku z ciążą aktorki, jej bohaterka - Joasia - zniknie z niego na jakiś czas. Zdjęcie pochodziło właśnie z ostatniego odcinka, w którym pojawiła się Basia.

I jak wrażenia po ostatnim odcinku @mjakmilosc.official? Moim ostatnim przed przerwą, a przerwa już taaaak długo trwa. Ale odpoczywam cudownie - napisała.

Gwiazdy gratulują Kurdej-Szatan narodzin Henryka

W środę, 23 września,Rafał Szatan dodał zdjęcie z synem.

Jesteś najpiękniejszym Prezentem! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda. @kurdejszatan jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was! No... to mamy już komplet - napisał szczęśliwy.

Serdecznie gratulujemy!