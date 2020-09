Księżna Kate zaliczyła wpadkę w czasie wizyty w piekarni. "To obrzydliwe"

Księżna Kate ostatnio udała się z mężem do piekarni "Beigel Bake" we wschodnim Londynie. Para ugniatała i piekła wypieki w maseczkach, jednak takie zabezpieczenie nie było w tym przypadku wystarczające. Fanom nie spodobał się fakt, że na głowie księżnej zabrakło ochronnej siatki na włosy.

Księżna Kate zaliczyła niehigieniczną wpadkę w piekarni

Księżna Cambridge i książę William udali się do piekarni, w której przygotowali ciastka, bułki i chleby. Urocze zmagania pary w kuchni nie okazały się jednak powodem do pochwały - a wręcz przeciwnie. Księżna została mocno skrytykowana za to, że nie nosiła siatki na włosach i rękawiczek, kiedy pomagała przygotować ciasto.

Wśród fanów pojawiło się nawet sformowanie nawiązujące do najgorszego możliwego scenariusza - odnalezienia włosa w bułce. "Włochate ciastka" okazały się hitem w sieci i okazją do żartobliwych, ale jednocześnie krytycznych komentarzy.

„Bez rękawiczek, bez ochrony włosów….? Fajnie, że to robią, ale należy przestrzegać podstawowych zasad higieny przy obchodzeniu się z żywnością.

„W jaki sposób, jakakolwiek piekarnia może pozwolić personelowi i odwiedzającym, którzy przygotowują jedzenie, na brak związanych włosów lub nie noszenie siatek na włosy? Jest to wymóg prawny, aby upewnić się, że żywność nie jest zanieczyszczona jakimkolwiek obcym przedmiotem, w tym włosami.

„Nie jestem pewien, czy chciałbym bułeczki robione przez kogoś z rozpuszczonymi włosami. Jako osoba, która regularnie znajduje własne włosy w jedzeniu…” - grzmieli fani na Twitterze

Wychodzi więc na to, że zamiast pomóc, księżna Kate i książę William mogli tylko zaszkodzić miejscu, do którego się udali. Bo kto przyjdzie do piekarni w której może znaleźć upiorne "włochate ciastko"?

Meghan Markle i książę Harry dają przykład księżnej Kate

Okazuje się, że tym razem to Meghan i książę Harry okazali się wzorem do naśladowania. Jeden z użytkowników Twittera napisał że „tak to się robi” i umieścił zdjęcie księcia Harry'ego i Meghan Markle noszących siatki na włosy i rękawiczki, gdy w czerwcu pomagali przygotowywać paczki żywnościowe w Homeboy Bakery w Los Angeles.

Cóż, jak widać, nie zawsze Meghan jest tą złą, czasem dostaje się także uwielbianej księżnej Kate.

