Soft minimalism w limitowanej kolekcji kapsułowej od Gino Rossi i CCC

Estetyczna moda i najnowsze trendy zostały zamknięte w ekskluzywnej kapsule od Gino Rossi i CCC. A w niej prym wiodą modele butów o prostych bryłach, klasyczne torebki bez dodatkowych zdobień oraz naturalna skóra. Wszystko zgodnie z minimalistycznymi trendami, gdzie wyjątkowo estetyczna moda staje się także niezwykle funkcjonalna. Produkty z kapsułowej kolekcji Gino Rossi mogą nam bowiem towarzyszyć zarówno w biurze, jak i podczas wieczornego spotkania, niekoniecznie o charakterze biznesowym.

- Klasyczne projekty to najlepsza inwestycja w jesienną garderobę. Pracując nad limitowaną kolekcją Gino Rossi i CCC, staraliśmy się stworzyć ponadczasowe fasony torebek i butów, które będą gustownym, eleganckim dodatkiem do stylizacji. Cieszę się, że kapsuła zachowuje balans między prostotą, na której nam zależało, a najnowszymi trendami. Mam nadzieję, że docenią to również klienci - powiedziała Valeriya Musina, Dyrektor Kreatywna marki CCC.

Szczególną uwagą warto obdarzyć botki z lekkim matowym połyskiem, wzmacnianym obcasem i bocznym suwakiem w wyjątkowej gamie kolorystycznej. Mamy tu bowiem barwy brązową, czarną i bardzo modną w tym sezonie - egg-shell. Ten model doskonale wypadnie w połączeniu z długimi, prostymi spodniami.

Drugi z flagowych modeli nowej kapsuły Gino Rossi to czółenka z elastycznym, pomarszczonym tyłem i cylindrycznym obcasem pokrytym matowym lakierem. Kolorystycznie nawiązujemy tutaj zarówno do stonowanej klasyki, jak i nieco odważniejszych klimatów w postaci złamanej bieli, khaki lub turkusu.

W obszarze torebek Gino Rossi proponuje pojemny, acz niezwykle stylowy worek. Wszechstronny i praktyczny pomieści znacznie więcej niż niezbędne minimum, do noszenia na ramieniu, jak i z zawiązanymi paskami. Dostępny w kolorach zakurzonego beżu, białym lub czarnym.

Produkty z limitowanej kolekcji kapsułowej od Gino Rossi i CCC dostępne są na www.ccc.eu oraz w sklepach stacjonarnych CCC.

Modelki Rosemary Altuve i Isildę Moreirę sfotografował duet Magda Wunsche & Agnieszka Samsel. O stylizacje zadbała Agnieszka Ścibior, o makijaż Mr Wilson, zaś o fryzury - Michał Bielecki. Za produkcję sesji odpowiadało Masik Production.