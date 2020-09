Za nami trzeci odcinek 9. sezonu "Top Model". Fani programu nie mogą narzekać na brak emocji. W środowy wieczór ich nie brakowało, a wszystko dlatego, że właśnie zakończył się etap castingów, a uczestnicy, którym udało się zachwycić jury, spróbowali swoich sił na bootcampie. Niestety, nie wszystkim udało się dostać do domu modelek. Po zmaganiach na sesjach zdjęciowych tylko 12 osób zagwarantowało sobie dalszy udział w programie. W kolejnym odcinku wystąpią między innymi: Gracja Kalibabka, Karolina Kuczyńska, Dominik Bereżański, Łukasz Bogusławski, Karolina Płocka, Wiktoria Chorążak, Dominic D’Angelica, Patrycja Sobolewska, Agnieszka Skrzeczkowska, Mariusz Jakubowski, Mikołaj Śmieszek i Ernest Morawski.

REKLAMA

Na castingu do "Top Model" pojawiła się córka basisty "The Scorpions". Marysia nie zachwyciła jury

Na castingach do "Top Model" nie zabrakło nie tylko emocji, ale i barwnych osobowości. W programie jury gościło między innymi weterana programu - Krzysztofa Kaletkę. To jednak nie jedyne zaskoczenie tej edycji. W pewnym momencie na wybiegu przed Joanną Krupą, Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim pojawiła się... córka basisty legendarnego zespołu "The Scorpions". Jurorzy byli zachwyceni. Od razu zaprosili muzyka do siebie:

Ale ja mam ciarki! - mówiła podekscytowana Krupa.

Miło Pana poznać! Szacunek. Wyrastaliśmy na tej muzyce - zachwycała się Sokołowska.

Niestety, mimo że Joanna Krupa jest ogromną fanką zespołu, Marii Stańczyk-Mąciwodzie nie udało się jej oczarować na tyle, by dostać się do kolejnego etapu.

Zgadzacie się z decyzją jury?