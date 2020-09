W zeszłym miesiącu Karol Strasburger i jego ukochana Małgorzata Weremczuk wzięli ślub. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy do ostatniej chwili, a państwu młodym udało się zaskoczyć gości, którzy nie zdawali sobie sprawy, na jaką uroczystość tak naprawdę zostali zaproszeni. Pisaliśmy o tym TUTAJ. W grudniu powitali na świecie pierwsze dziecko. Od ponad pół roku są rodzicami Laury, która szybko stała się ich oczkiem w głowie.

Karol Strasburger uratował życie córki

Prowadzący program "Familiada" został ojcem w wieku 72 lat, jednak uważa, że to był doskonały dla niego moment. Przede wszystkim spotkał idealną kobietę oraz ułożył swoje życie tak, by zapewnić dziecku wszystko, czego potrzebuje. Oboje poświęcili się opiece nad Laurą, są w stanie dla niej zrezygnować z wielu aktywności, jakim oddawali się przed jej pojawieniem się na świecie. Jednak ich sielanka w pewnym momencie została zagrożona. Dziewczynka połknęła listek tui, co mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście byli przy niej rodzice, którzy szybko zareagowali:

Laura zaczęła się dusić. Na szczęście był przy mnie Karol. Błyskawicznie podjęliśmy reanimację, takie ekstremalne sytuacje są wpisane w rodzicielstwo - wspomina Waremczuk w rozmowie z "Na Żywo".

Nie ukrywa więc swojego podziwu dla męża, który świetnie sobie radzi z ich córką. Strasburger jest ojcem zaangażowanym na każdym etapie rozwoju i wychowania dziecka.

Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk

Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk znają się od kilkunastu lat. W 2006 roku bawili się na weselu wspólnych znajomych. Kobieta współpracowała wtedy z Maciejem Kuroniem. Zbliżyli się do siebie po śmierci małżonki Strasburgera w 2013 roku. Przez lata byli jedynie przyjaciółmi. Weremczuk żyła w nieszczęśliwym małżeństwie. W 2017 roku zdecydowała się na rozwód i wtedy to Karol Strasburger okazał jej wsparcie. Te trudne chwile bardzo ich do siebie zbliżyły.