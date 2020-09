Księżna Kate i książę William mogli odetchnąć z ulgą, kiedy dwójka ich najstarszych pociech wróciła do szkoły. Przyszły władca Zjednoczonego Królestwa jakiś czas temu, delikatnie mówiąc, narzekał, że podczas izolacji dzieci nie chodzą do placówek i nudzą się w domu. Nie wymigując się jednak od roli perfekcyjnych rodziców, książęca para Cambridge stara się osobiście odwozić księcia George'a i księżniczkę Charlotte na zajęcia. Nie powinny dziwić więc nowe plotki, jakie powstały pod adresem Middleton. Ponoć jej obecność w szkole dzieci nie jest niczym nadzwyczajny w porównaniu do pewnej modelki.

Modelka Victoria's Secret wzbudza większe zainteresowanie w szkole niż księżna Kate

Informator The Mirror podaje, że prawdziwą sensacją w szkole, do której uczęszczają George i Charlotte, jest pojawienie się w niej pewnej modelki Victoria's Secret, która również przyprowadza swoje dziecko do szkoły. Oczy wszystkich panów są zwrócone w jej stronę, a księżna Kate wypada przy niej jak zwyczajna, nierozpoznawalna mama.

Nikt tak naprawdę nie zerka w stronę Kate. Pojawia się tam natomiast modelka Victoria's Secret, którą tatusiowie są o wiele bardziej zainteresowani.

Cóż, tożsamość gwiazdy jest nadal nieznana, więc albo to zmyślona plotka, a modelka nie istnieje, albo tak pilnie strzeże swojej prywatności. Jesteśmy jednak w stanie uwierzyć, że te doniesienia są prawdziwe, w końcu szkoła Thomas'a Battersea to bardzo popularna placówka, w której uczą się dzieci prawdziwych sław. 10 miesięcy edukacji w tym miejscy to koszt rzędu kilkunastu tysięcy funtów.

