Blanka Lipińska z Baronem na zakupach w Warszawie. Z jej min można tworzyć memy. Przyjechali mercedesem [ZDJĘCIA]

Blanka Lipińska i Baron to dziś jedna z najpopularniejszych par w kraju. Autorka "365 dni" i trener "The Voice of Poland" z chęcią publikują w sieci romantyczne zdjęcia, czy relacjonują fanom to, co robią w domowym zaciszu. Sporo nagrań pojawiało się zwłaszcza podczas ogólnoświatowej izolacji - teraz za celebrycką parą w drogę ruszyli paparazzi. Ostatnio przyłapali zakochanych podczas zakupów na ulubionej ulicy gwiazd w Warszawie z luksusowymi butikami.

Na Mokotowską Blanka i Baron podjechali mercedesem. Celebrytka wysiadała od strony kierowcy, więc wychodzi na to, że to ona prowadziła auto. Zaparkowała tuż przed wejściem do butiku z ubraniami Jessiki Mercedes. Miała na sobie kanarkowy sweter, do którego dopasowała króciutkie szorty, czarną torbę i buty z ćwiekami. Jej partner z kolei zaprezentował się w ulubionym dla siebie zestawie - jasnych dżinsach i białej, artystycznie podziurawionej koszulce. Na szyi miał dwa naszyjniki, a na lewej ręce mnóstwo bransoletek. Więcej zdjęć pary zobaczycie w naszej galerii.

Baron, Blanka Lipińska Plotek Exclusive

Uwagę przykuwają przede wszystkim miny, jakie stroiła Blanka. Coś ewidentnie jej nie pasowało, być może chodziło o paparazzi, bo jak widać, niechętnie pozowała do zdjęć. Mamy jednak nadzieję, że zakupy poprawiły jej humor! Teraz tylko czekać, aż pochwali się nimi na Insta Stories.

