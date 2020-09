Monika Mrozowska to najlepszy dowód na to, że jeśli nie chcesz, by coś dotarło do mediów, to można utrzymać tajemnicę. Aktorka przez kilka miesięcy nie chwaliła się, że po raz kolejny zostanie mamą. Teraz jednak zdecydowała się podzielić radosną wiadomością ze swoimi fanami. Dodała na Instagramie zdjęcia, na których eksponuje ciążowe krągłości, oraz napisała, jak upłynęły jej ostatnie miesiące.

Monika Mrozowska spodziewa się dziecka

Gwiazda serialu "Rodzina zastępcza" jest już mamą trójki dzieci. Ma dwie córki: Karolinę i Jagodę, oraz syna Józefa. Teraz ta gromadka się powiększy. Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa:

Jestem w ciąży. Połowę tego "błogosławionego stanu" udało mi się spędzić we względnym spokoju. Pracując i odpoczywając. Jestem szczęśliwa, zdrowa, ale nie informowałam o tym na etapie ciążowego testu - napisała.

Mrozowska zdecydowała się zaszyć w swoim domu na wsi, gdzie wypoczywa z dala od zgiełku miasta. Zwłaszcza teraz docenia to, że kilka lat temu kupiła dom poza Warszawą. A musimy przyznać, że w takich okolicznościach przyrody można w pełni się relaksować i przygotowywać do nowego etapu w życiu.

W komentarzach posypały się gratulacje oraz miłe słowa pod adresem aktorki:

Piękna kobieta trzyma to, co najważniejsze dla siebie. Jesteś dla mnie przykładem pięknej kobiety, matki, pracownika, aktorki. Gratuluję.

Gratulacje, pięknie pani wygląda.

Ściskam mocno, dużo zdrowia i spokoju - piszą.

