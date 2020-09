Zoe Parker nie żyje. 24- letnia gwiazda filmów porno umarła nagle w swoim łóżku. Przyczyny zgonu nie są znane

Kariera Zoe Parker w braży pornograficznej trwała cztery lata. Ostatnio gwiazda stwierdziła, że chciałaby zmienić swoje życie i założyć rodzinę. Wszystko wskazywało na to, że idzie w dobrą stronę, by to zrobić, dlatego jej nagła śmierć jest sporym zaskoczeniem.

twitter.com/zoeparkerxxx