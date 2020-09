W zeszłym tygodniu królowa Letizia wysłała córki do szkoły w Madrycie. Teraz udała się do publicznej szkoły w Milagro w Nawarrze, by tam uczcić początek roku akademickiego. Przy okazji zaprezentowała się w eleganckiej kreacji, która idealnie podkreśliła jej smukłe, opalone ramiona. Zestawiliśmy je ze zdjęciem polskim guru w kwestii ćwiczeń i diety - Anną Lewandowską, żeby pokazać, jak wiele pracy wkłada królowa w to, by dobrze wyglądać.

REKLAMA

Królowa Letizia eksponuje umięśnione ciało

47-letnia hiszpańska królowa odważnie wkroczyła do publicznej szkoły w Milagro w Nawarrze. Kobieta miała na sobie maseczkę i śmiało rozmawiała z nauczycielkami. Zapewne tematyka skupiała się wokół trudnej sytuacji w kraju spowodowanej obecnymi warunkami nauki.

Hiszpański semestr szkolny rozpoczął się w zeszłym tygodniu w środę, 9 września. Właśnie wtedy córki hiszpańskiej pary - królowej Letizii i króla Filipa udały się do szkoły po kilkumiesięcznej przerwie w nauce. Następczynie tronu to 14-letnia Leonor i 13-letnia Sofia, które uczęszczają z kolei do szkoły w Madrycie.

Na spotkanie z kadrą nauczycielską Letizia wybrała kreacje adekwatnie do okazji - na górę założyła kraciastą, elegancką bluzkę z baskinką, z kolei na dół dobrała czarne spodnie w kant. Stylizację uzupełniła prostym wiązaniem w kucyk. Chociaż była dziennikarka wyglądała naprawdę gustownie, to nie to, co miała na sobie, przyciągało największą uwagę. Umięśniona i opalona sylwetka była szczególnie wyeksponowana za sprawą bluzki odsłaniającej ramiona królowej.

Królowa Letizia lepsza niż fitnesiary

Sama Anna Lewandowska mogłaby pozazdrościć jej figury, szczególnie, że zdjęcia dietetyczki ostatnio udowodniły, że na żywo wcale nie wygląda tak dobrze, jak na wypozowanych zdjęciach na Instagramie. Spontaniczne fotki paparazzi z wakacji pokazały, że ciało Ani bez retuszu nie wygląda aż tak jędrnie, jak przedstawia to na swoim koncie.

Z kolei zdjęcia hiszpańskiej monarchini naprawdę pokazują, że formy mogłaby jej pozazdrościć niejedna sportowa influencerka. Jesteście pod wrażeniem kondycji królowej Letizii?

Zobacz też: Anna Lewandowska na wakacjach vs na Instagramie. Na zdjęciach paparazzi dokładnie widać, jak naprawdę wygląda