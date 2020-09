Rafał Trzaskowski po raz kolejny stał się bohaterem memów. Kilka miesięcy internauci prześcigali się w tworzeniu zabawnych obrazków podczas kampanii prezydenckiej, w której jego rywalem był Andrzej Duda. Użytkownicy sieci udowodnili, że ich wyobraźnia nie ma granic, o czym możecie przekonać się TUTAJ. Teraz mają kolejną okazję do wykazania się kreatywnością, gdyż prezydent Warszawy sam dostarczył im wdzięcznego tematu.

Zobacz wideo Rafał Tzraskowski śmieje się z TVP

W sobotni wieczór Rafał Trzaskowski wybrał się na imprezę do jednego z warszawskich klubów. W pewnym momencie zażądał od DJ-a zmiany muzyki na taką, jaką on sam lubi. Poprosił o utwór Jamiroquaia. Nagranie, które ukazuje całą sytuację, trafiło do sieci i szybko stało się hitem.

Moje miasto, weźcie to pod uwagę. Puść odrobinę funku. Na chwilę, bo tu wszyscy chcą zrobić wam krzywdę - argumentował swoje żądanie prezydent.

Gdy jego prośba nie została spełniona, zainteresował się, ile osób ma maseczki. Co więcej, sam jej nie miał wtedy założonej! Gdy się zorientował, jaką wpadkę zaliczył, szybko zakrył nos i usta. Wszystko możecie zobaczyć tutaj:

Trzaskowski szybko stał się bohaterem memów. Większość z nich porusza kwestię problemów, z jakimi boryka się aktualnie stolica. Chodzi dokładniej o awarię w oczyszczalni "Czajka", do której doszło pod koniec sierpnia. Skutkuje to tym, że ścieki trafiają do Wisły. Na szczęście, jak zapewniają eksperci, rzece nie grozi katastrofa ekologiczna.

