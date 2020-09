Maffashion jest jedną z pierwszych blogerek modowych w Polsce, która osiągnęła tak duży sukces. Sama zainteresowana swoją karierę w mediach zaczęła ponad 10 lat temu i w tym czasie zdążyła dorobić się niemałego imperium. Wszystko głównie za sprawą jej aktywności w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie obserwuje ją już ponad 1,4 miliona osób w tym nawet Paris Hilton. Sama zainteresowana nawet nie zdawała sobie sprawy, że dziedziczka fortuny Hiltonów zerka na jej posty.

Paris Hilton obserwuje Maffashion na Instagramie

Maffashion dorobiła się ogromnych zasięgów w mediach społecznościowych, które wykorzystuje nie tylko do kampanii reklamowych, ale również do nagłaśniania wielu problemów społecznych. Wśród obserwujących naszą polską blogerkę jest także wiele osób zza granicy. Głównie to ważne osobistości ze świata mody, jednak w tym gronie znalazła się pierwsza światowej sławy celebrytka, czyli Paris Hilton. Julia Kuczyńska nawet nie wiedziała o tym, jednak jedna z obserwatorek ją doinformowała, czym blogerka pochwaliła się, publikując zrzut ekranu wiadomości.

Maffashion i Paris Hilton instagram.com@maffashion_official

Kto wie, może Paris Hilton inspiruje się stylizacjami Maffashion. Jak myślicie?

