Weronika Rosati zabrała rodziców do Wenecji. Na Instagramie pokazała ich urocze zdjęcie z wnuczką

Weronika Rosati gościła na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Wenecji, na którym film Małgorzaty Szumowskiej "Śniegu nigdy nie będzie" walczył o Grand Prix. Obraz, w którym wystąpiła między innymi mama małej Elizabeth, nie zdobył nagrody w głównym konkursie, jednak polska ekipa została entuzjastycznie przyjęta przez widzów zgromadzonych na festiwalu.

REKLAMA

Zobacz też: Weronika Rosati bryluje na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Wenecji. Miała na sobie suknię z sieciówki. Znamy cenę

Swoje prywatne powody do świętowania ma także Rosati. Długa biała suknia, w której Weronika pojawiła się na czerwonym dywanie, przykuła uwagę zagranicznych mediów. O kreacji zaprojektowanej przez Teresę Rosati, czyli mamę aktorki, rozpisywał się między innymi włoski "Elle".

Zobacz też: Weronika Rosati została doceniona przez zagraniczną prasę. Są pod wrażeniem jej kreacji z Festiwalu Filmowego w Wenecji

Aktorka wzbogaciła również swoje aktorskie CV. Jej filmowa kreacja została doceniona przez festiwalowe jury, a nagranie, na którym zamaskowana Cate Blanchett oklaskuje polską aktorkę, obiegło media społecznościowe.

Zobacz wideo Weronika Rosati razem z córeczką pływała po weneckich kanałach

Weronika Rosati pokazała rodziców na Instagramie

36-latka na bieżąco relacjonowała na Instagramie pobyt na weneckim festiwalu. Na filmową imprezę we włoskim mieście na wodzie zabrała także córkę Elizabeth oraz swoich rodziców. Mama Weroniki to ceniona projektantka mody, a tata aktorki, Dariusz Rosati, to prężnie działający polityk i były Minister spraw zagranicznych.

Rodzina Weroniki Rosati Instagram.com/weronikarosati/

Aktorka zamieściła na swojej instagramowej relacji zdjęcie z rodzinnego spaceru po Wenecji:

Bye Venezia - napisała.

Fotografia przestawia obróconych tyłem do obiektywu rodziców aktorki. Widać również, że babcia małej Elizabeth pcha jej wózek. Trzeba przyznać, że obrazek wygląda naprawdę uroczo, a Weronika z pewnością jeszcze długo będzie wspominać swoje włoskie wakacje.