Nad związkiem Kim Kardashian i Kanye Westa wciąż unoszą się czarne chmury. Popularny raper zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową, która może dawać o sobie znać maniakalnymi epizodami. W połowie lipca oczernił swoją żonę w internetowym wpisie, w którym przyznał, że chce się z nią rozwieść. Na nic zdały się publiczne przeprosiny. Kim Kardashian postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i z pomocą prawników przygotować się do rozwodu z Westem.

Według zagranicznych mediów, kryzys w związku Kardashianki i rapera trwa już od ponad roku. Para nie mieszka pod jednym dachem, a Kanye ponoć osiedlił się na ranczu w Wyoming. Jego stosunki z rodziną wyraźnie się pogorszyły:

Kanye mieszkał przez ostatni rok w Wyoming. Kim przyjeżdża do niego z dziećmi raz na pięć tygodni. Nie spędzali razem czasu, bo raper przeprowadził się tam na stałe i to nie jest miejsce, w którym jest ich życie, rodzina czy nawet szkoła ich dzieci – możemy przeczytać na łamach "US Weekly".

Kanye West obudował swoje ranczo wysokim "murem"

Wygląda na to, że Kanye wybudował swoją własną twierdzę i zamierza na dobre ukryć się przed światem. Na najnowszych zdjęciach jego rancza widać ogromny mur otaczający posiadłość. Wysokie białe ściany niemal dotykają elewacji zabudowań, a do głównego wejścia do budynku prowadzi zaokrąglony tunel. W oczy rzuca się także biała plandeka, którą przykryto okno w dachu.

Nie wiadomo dlaczego Kayne West zdecydował się na tak nietypowe ogrodzenie. Niektórzy twierdzą, że ranczo czeka generalny remont, inni dostrzegają w białych ścianach inspirację "murem Donalda Trumpa", postawionym na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Raper w końcu nie ukrywa swoich politycznych sympatii, a niedawno zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich.

