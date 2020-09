Jude Law to świetny i bardzo znany aktor, jednak równie często mówi się o nim za sprawą jego burzliwego życia prywatnego. Sam zainteresowany jest ojcem pięciorga dzieci z różnymi partnerkami, a jeszcze niedawno mówiło się, że w drodze jest jego szósta pociecha. Aktor nie może narzekać na brak obowiązków rodzicielskich. 47-latek ostatnio miał ważny powód do świętowania, bowiem jego syn Rudy skończył właśnie 18 lat. Dumny tata zabrał solenizanta na imprezę do jednej z luksusowych restauracji w Londynie. Czujni fotoreporterzy dokładnie zrelacjonowali ich urodzinowe harce.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Jude Law wziął ślub i złamał serca milionom fanek na całym świecie. Trzeba jednak przyznać, że jego żona jest przepiękna

Jude Law świętuje 18. urodziny syna na imprezie w Londynie

Jude Law przez sześć lat był związany z angielską aktorką Sadie Frost. Mają trójkę dzieci - dwóch synów (Rafferty'ego i Rudy'ego) oraz córkę Iris, która profesjonalnie zajmuje się modelingiem. Najmłodszy z całej trójki - Rudy - właśnie wkroczył w pełnoletność, więc nie mogło obyć się bez hucznej imprezy. Jude Law zabrał syna oraz najbliższych do restauracji Locanda Locatelli wyróżnionej gwiazdką Michelin.

Po zjedzeniu posiłku cała wesoła gromadka wyszła przed lokal, aby pożegnać Jude'a Law. Na zdjęciach sprzed klubu widzimy, że wszystkim dopisują świetne humoru. Wydaje się, że najlepiej bawił się ojciec solenizanta. Jak do donoszą paparazzi, tańczył na ulicy, co wprowadziło w zakłopotanie zawstydzonych synów. Widać, wiek to tylko liczba, bo to właśnie 47-letni Jude Law bawił się najbardziej. Zdjęcia z imprezy urodzinowej jego syna możecie zobaczyć w naszej galerii.

ZOBACZ TEŻ: Córka Jude'a Law pozdrawia z wakacji w bikini własnego projektu. Coś tu jednak poszło nie tak