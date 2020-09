Edward Miszczak po raz pierwszy opowiedział o nowym związku! "Jestem z nią bardzo szczęśliwy"

W kwietniu 2020 roku media obiegły informacje na temat związku Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak. Dyrektor programowy stacji TVN i o 26-lat młodsza aktorka co prawda nie komentowali doniesień prasy, jednak ich znajomi nie potrafili utrzymać języka za zębami. Osoba z otoczenia pary opowiedziała niedawno o ich wspólnych wakacjach na południu Hiszpanii, gdzie "uciekli" przed wścibskimi paparazzi. Wyjazd miał jedynie utwierdzić parę w przekonaniu, że są sobie pisani.

REKLAMA

Zobacz też: Edward Miszczak i Anna Cieślak spędzili urlop w Hiszpanii. Przyjaciółka pary: Nie chcieli narażać się na spotkanie z paparazzi

Edward Miszczak opowiedział o związku

Edward Miszczak wreszcie przerwał zmowę milczenia i otworzył się na temat swojego życia prywatnego w wywiadzie dla Newsweeka. Mężczyzna przyznał, że jego serce jest zajęte, jednak w rozmowie z Renatą Kim nie padło nazwisko jego wybranki:

Dużo przeżyłem prywatnie, a to kształtuje charakter. Teraz mam okres prywatnej radości, po śmierci żony mam nową partnerkę i jestem z nią bardzo szczęśliwy. To zmienia życie - zdradził.

Pierwsza żona Edwarda Miszczaka, Małgorzata, zmarła 20 lutego 2019 roku, po długiej walce z chorobą. Para doczekała się dwóch synów, Szczepana i Szymona. Dyrektor programowy TVN przyznaje, że pozostaje ze swoimi latoroślami w bardzo dobrych stosunkach:

Mam też ciągle świetne relacje z dorosłymi synami. A pracę mam cudowną - oznajmił.

Media plotkarskie wyjątkowo skrupulatnie przyglądają się relacji Miszczaka i Cieślak. Niedawno mówiło się o tym, że para planuje ślub, a aktorka zamierza przeprowadzić się do apartamentu ukochanego. Zdaniem niektórych obrączka na palcu Miszczaka, którą dało się zauważyć podczas jesiennej ramówki TVN, to wystarczający dowód na to, że 65-latek już sformalizował swój związek z Cieślak.

Zobacz też: Edward Miszczak prowadził ramówkę TVN. Naszą uwagę przyciągnęła jego dłoń. A raczej biżuteria. To obrączka?

Bez względu na doniesienia prasy, życzymy parze dużo szczęścia i pomyślności.