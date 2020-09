Zofia Zborowska przez kilka lat była znana widzom dzięki roli w serialu "Barwy Szczęścia", jednak z czasem jej aktywność przeniosła się bardziej do mediów społecznościowych, gdzie bacznie relacjonuje kulisy życia zawodowego, a także prywatnego. Na profilu aktorki nie brakuje humoru. Zabawne zdjęcia i filmiki z udziałem męża, czy też zaadoptowanego przez nich psa to już niemalże standard, do którego przywykli ich obserwatorzy. Tym razem sama zainteresowana pochwaliła się sklejką dwóch zdjęć, na którym możemy zobaczyć, jak prezentowała się przed i po imprezie. Różnica jest niemała.

Zofia Zborowska na zdjęciu przed i po imprezie

Zofia Zborowska w piątkowy wieczór nieźle się zabawiła, czym pochwaliła się na Instagramie. Z opisu wynika, że szampana nie brakowało.

Nie byłabym sobą, gdybym tego nie wstawiła. Ja przed imprezą vs. ja następnego dnia rano. #dystans #opuchnięty #księżyc #wpełni #niepijciebąbelków - pisze pod zdjęciem.

Fani docenili dystans i poczucie humoru aktorki, o czym dali znać w komentarzach pod zdjęciem.

Odważna.

Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tego nie zna.

Jak zwykle w punkt i z dystansem do siebie. Za to cię lubię- piszą pod zdjęciem.

Wam też podoba się poczucie humoru aktorki?

