"The Voice of Poland". Po raz pierwszy użyto przycisku blokady. Widzowie są oburzeni taką opcją: "Uczestnik ma prawo wyboru, a w tym wypadku ma coś narzucane. Bzdura"

W dzisiejszym odcinku mogliśmy obserwować ciąg dalszy Przesłuchania w Ciemno. Już po raz jedenasty jurorzy stają przed trudnym wyborem najlepszego głosu w kraju. Oczekiwali emocji i znaleźli swoich faworytów. Duże zaskoczenie wzbudził Mateusz Wojkowski, który na co dzień pracuje jako operator żurawia przy produkcji regałów, a w weekendy śpiewa w zespole weselnym. Jak przyznał, chciałby być rockowym wokalistą. Podczas jego występu po raz pierwszy w historii użyto przycisku blokady.

REKLAMA

Zobacz wideo

W najnowszej edycji "The Voice of Poland" wprowadzono dotychczas nieznaną opcję zwaną "blokadą", która umożliwia jurorom blokowanie siebie nawzajem podczas trwających wciąż Przesłuchań w Ciemno. Przy obrotowych fotelach pojawiły się więc trzy nowe przyciski z imionami trenerów.

Tomson i Baron użyli przycisku blokady. Który z jurorów stracił możliwość wyboru?

w weekendy gra w zespole weselnym. Podczas występu zaśpiewał utwór zespołu Scorpions, a swoim głosem powalił jurorów. Odwróciły się cztery fotele, jednak jeden z jurorów został zablokowany. O Mateusza zawzięcie walczyła Edyta Górniak, która nie była świadoma, że została zablokowana. Z nowej możliwości skorzystali wokaliści zespołu Afromental, którzy nie mogli oprzeć się przyciskowi i zablokowali Edytę, co mocno zawiodło piosenkarkę.

W najnowszym poście na oficjalnej stronie "The voice of Poland" na Facebooku telewidzowie wyrazili swoje zdanie na temat nowej zasady w programie. Z komentarzy wynika, że nie wszystkim przypadła do gustu ta opcja.

Blokady są nieadekwatne bo to uczestnik ma prawo wyboru trenera a nie w tym wypadku ma coś narzucane. Bzdura.

Rozumiem różne nowe elementy dla show, ale nie kosztem zawodnika. Zablokowanie komuś możliwości wyboru trenera mi się nie podoba. Szkoda, że dla wielu show to najważniejsza rzecz.

Wielka szkoda, że funkcja blokady została wprowadzona do Polskiej edycji - pisali internauci.

Nie zabrakło oczywiście licznych komplementów dotyczących głosu Mateusza. Myślicie, że ma szansę na wygraną?