Anna i Robert Lewandowscy należą do grona najbogatszych Polaków. Zajęli 80. miejsce na liście, a ich wspólny majątek oszacowano na ponad 500 milionów złotych. Głównym źródłem dochodów małżonków jest oczywiście kontrakt piłkarza w niemieckim klubie Bayern Monachium. Mówi się, że rocznie na konto Lewego wpływa ok. 80-90 milionów złotych. Plus trzeba doliczyć wszelkie premie związane z występami, bramkami i tytułami. Oprócz tego dochodzą zyski z firm, jakie prowadzą, oraz z nieruchomości, w jakie inwestują.

Robert Lewandowski dostaje krocie za post na TikToku

Nie można przemilczeć także kwot, jakie piłkarz dostaje za publikowanie postów w swoich mediach społecznościowych. W poprzednim roku zarobił na Instagramie ponad 16 milionów złotych. W kwietniu Lewandowski wykorzystał kolejne źródło dochodów. Założył konto na TikToku. Jego poczynania obserwuje już kilka milionów osób, co przekłada się na poważne zyski. Firma Golf Support oszacowała, że za jeden wpis sponsorowany piłkarz może zgarniać ponad 83 tys. euro, czyli ponad 370 tys. złotych!

Według rankingu, jaki stworzyli na podstawie danych z narzędzia do analityki marketingowej igFace, Lewandowski zajmuje siódme miejsce. Najwięcej, bo aż 107 tys. euro (ok. 470 tys. złotych) otrzymuje grecki koszykarz Giannis Ugo Antetokounmpo. Najlepiej zarabiającym piłkarzem jest James Rodriquez, z kwotą ponad 102 tys. euro (około 450 tys. złotych). Na piątym miejscu znalazł się Sergio Ramos, któremu firmy są w stanie płacić prawie 94 tys. euro (ponad 400 tys. złotych). Robert Lewandowski przegonił m.in. Neymara który dostaje o prawie 10 tys. euro mniej niż Polak.

Za to jeśli chodzi o posty publikowane przez drużyny, to najlepiej zarabia Barcelona (prawie 106 tys. euro) oraz Atletico Madrid (ponad 103 tys. euro). Bayern Monachium, w którym gra Lewandowski, plasuje się na 12. pozycji. Niemiecki klub za jeden wpis może otrzymywać niewiele ponad 89 tys. euro.