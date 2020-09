Honorata Skarbek i Smolasty biorą ślub? Piosenkarka pochwaliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej

Honorata Skarbek zadebiutowała w polskim internecie już kilkanaście lat temu, gdy założyła bloga lifestyle'owego. To właśnie tam stawiała pierwsze kroki muzyczne i publikowała nagrane piosenki. Z czasem blog stał się jednym z najpopularniejszych w kraju, co sprawiło, że muzyka młodej wokalistki również wypłynęła na szersze wody. Sama zainteresowana jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje swoje życie prywatne. Związek Honoraty Skarbek z raperem Smolastym budził niemałe zainteresowanie wśród jej fanów, a to za sprawą rozstań i powrotów. Wiosną tego roku para oficjalnie do siebie wróciła. Po najnowszych zdjęciach, które zamieściła piosenkarka, wnosimy, że na horyzoncie czeka ich ślub.

REKLAMA

Honorata Skarbek i Smolasty biorą ślub?

Na Instagramie Honoraty Skarbek pojawiło się kilka zdjęć w sukni ślubnej, jednak to projektantka Patrycja Kujawa zdradziła nieco więcej na ten temat. Pokazała zdjęcie Honey z przymiarek. Podpis pod zdjęciem wiele zdradza.

Kto to? Co to? Przymiareczki. #bridetobe #bridal#wesele #ślub#slub2021 #pannamloda – napisała pod zdjęciem, prezentującym Honoratę Skarbek w sukni ślubnej.

Fani są już przekonani, że ich idolka wkrótce wyjdzie za mąż. Pod zdjęciem nie omieszkali jej komplementować.

Coś pięknego, jak w bajce.

Piękna panna młoda! Honorata gratulacje!

Cudowny widok- piszą pod zdjęciem.

Honorata Skarbek instagram.com@honkabiedronka

Pozostaje nam jedynie trzymać kciuki i czekać na więcej szczegółów.

ZOBACZ TEŻ: Honorata Skarbek otworzyła się przed fanami. Jej mama jest chora. Pani Bożena zabrała głos: To już trzeci nowotwór złośliwy