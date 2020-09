"Love Island". Monika jest już po operacji powiększenia piersi. Pokazała bliznę i zdradziła, ile zapłaciła

Monikę mogliśmy poznać dzięki pierwszej polskiej edycji programu "Love Island". To właśnie tam poznała Pawła, z którym stworzyła trwający do dziś związek. Popularność zdobytą dzięki udziałowi w reality-show wykorzystuje jak tylko może, co doskonale widać w jej mediach społecznościowych. Sama zainteresowana bacznie relacjonuje tam niemalże każdy aspekt swojego życia. W przypadku operacji powiększenia biustu nie mogło być inaczej. Monika pochwaliła się efektami. Zdradziła również, jakie ma implanty oraz ile musiała za nie zapłacić.

Monika z "Love Island" powiększyła piersi

Monika z "Love Island" o powiększeniu piersi myślała już dawno. Planowany zabieg potwierdził również jej Paweł, który jesienią ubiegłego roku napisał o tym jednej z internautek na Instagramie.

Jak się okazuje, wszystko poszło zgodnie z planem i Monika już może się ciszyć nowym, powiększonym biustem. Tą nowiną pochwaliła się na Instagramie. Jedna z internautek spytała ją o cenę i oczywiście doczekała się odpowiedzi.

Cena to totalnie indywidualna sprawa. Zależy, jaki implant. Ja mam okrągły Xtra Mentor wysoki profil. 16-18k- napisała pod zdjęciem.

Wynika z tego, że cena operacji wahała się między 16 a 18 tysiącami złotych. Udana inwestycja?