Anna Nowak-Ibisz jest świetnie znana widzom jako prowadząca program "Pani Gadżet". To właśnie tam od dobrych kilku lat testuje dla widzów zmyślne gadżety, często również przydatne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Mimo że sama zainteresowana doskonale wie, co kupić do remontowanego właśnie mieszkania, to jeśli chodzi już o aranżację wnętrz, ma mały problem. Prezenterka pokazując etapy remontu, poprosiła również swoich obserwatorów o rady.

Anna Nowak-Ibisz remontuje mieszkanie

Jak większość z nas wie, remont to niekończący się bałagan. W przypadku Anny Nowak-Ibisz nie jest inaczej. Prezenterka kilka dni temu w humorystyczny sposób opisała domowy rozgardiasz.

Niby nic, trochę kucia sufitu i ściany, a pył jest wszędzie! W każdym zakamarku. Próbuję się w tym odnaleźć. Jedno jest pewne, wieczory mam zarezerwowane! Ćwiczę jazdę na mopie - mówiła wówczas celebrytka.

Na szczęście remont zmierza już ku końcowi, jednak Anna Nowak-Ibisz ma jedną zagwozdkę. Zastanawia się nad kolorem ścian w salonie. Właśnie w tej sprawie zdecydowała się zaapelować do fanów o radę.

Zastanawiam się, czy ściana za kanapą ma pozostać w przełamanej bieli, czy jednak podarować jej piękną tapetę? A może zrobić ją na granatowo? Granat byłby dobrym tłem dla tej pięknej lampy. Jak myślicie? Śmiało, czekam na wasze pomysły - pyta dziennikarka.

Spoglądając na zdjęcia wnętrz, które zamieściła na Instagramie Anna Nowak-Ibisz, gołym okiem widać, że mieszkanie jest urządzone nowocześnie, ale przytulnie zarazem. W przypadku byłej żony Krzysztofa Ibisza nie mogło również zabraknąć nowoczesnych gadżetów. Jak wygląda mieszkanie Anny Nowak-Ibisz? Po więcej zdjęć zajrzyjcie do naszej galerii.

