"Love Island". Wiemy, komu kibicują widzowie. Wytypowano też pary o małych szansach. Wśród nich osoba, która opuści wyspę

W ostatnim odcinku na wyspie pojawiła się konkurencja o blond włosach, która od razu złapała kontakt z męską częścią uczestników. Początkowo dobrze dogadywała się z Mundkiem, jednak ten zauważył, że nowa wyspiarka szuka jedynie pewnego gruntu, by przejść dalej.

Coraz lepsze relacje z Mundkiem ma Natalia. Po pojawieniu się Oli na wyspie, zyskała większą pewność siebie i poczuła chęć udowodnienia, kto tu naprawdę rządzi.

Kto pozostanie na wyspie miłości?

W dzisiejszej odsłonie dowiedzieliśmy się, komu widzowie wywróżyli wielką miłość. Karolina Gilon wspomniała o ankiecie, która została stworzona po to, by poznać zdanie oglądających show. Zdecydowali oni, że szansę na miłość mają przede wszystkim Oliwia i Igor. Widzowie z przekonaniem kibicują także Julii i Dominikowi. Choć to świeża relacja, między parą jest ogień miłości, a Dominik zapewnił już Julię, że będzie z nią zawsze. Trzecią parą z szansą na wielką miłość okazała się Alicja i Mika, którzy dopiero się poznają, ale liczą na rozwój relacji. Podobnie jest z Olą i Rafałem, do niedawna najbardziej lubianą parą. Przypomnijmy, że w poprzedniej ankiecie uplasowali się oni na pierwszym miejscu.

Ada i Mikołaj oraz Natalia i Mundek nie zostali wymienieni. To właśnie w ich szanse na miłość najmniej wierzyli widzowie, co oznaczało, że musieli stanąć przed najtrudniejszym wyborem tego programu. Teraz należało wybrać, kto opuści wyspę.

Każda z dziewczyn miała wytypować jednego mężczyznę, a każdy z mężczyzn jedną kobietę. Przypomnijmy, że nowa na wyspie Ola nie doczekała się jeszcze partnera, ale również dostała możliwość wyboru.

Już w kolejnym odcinku dowiemy się, kto będzie musiał odejść z programu.