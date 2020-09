Katarzyna Skrzynecka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie chwali zarówno fotografiami z planów zdjęciowych, jak i tymi prywatnymi. Tym razem jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" opublikowała zdjęcia z rodzinnych wakacji.

REKLAMA

Katarzyna Skrzynecka na wakacjach

Katarzyna Skrzynecka w tym roku wybrała się na wakacje do Grecji. Aktorka nie była tam sama - towarzyszyli jej Marcin Łopucki, córka oraz córka męża z pierwszego małżeństwa, piękna Paula. Widać, że całą rodziną bawili się wyśmienicie. Dowodem na to są zdjęcia, jakie znalazły się na Instagramie Skrzyneckiej. Wszystko wskazuje jednak na to, że gwiazda i jej bliscy wrócili już do Polski.

Love. W słonecznej Warszawie cudownie naładowane akumulatory z rodzinnych wakacji. Miłego weekendu - czytamy w opisie pod zdjęciami.

ZOBACZ TEŻ: Skrzynecka wrzuciła fotę z wakacji. Jej córka pozuje z delfinem. Internauci zaatakowali aktorkę. Nie wierzą w jej tłumaczenia

Fani komentują

Fotografie, na których Skrzynecka chwaliła się greckimi wakacjami, urzekły internautów. Nic więc dziwnego, że pod instagramowym wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci podziwiali nie tylko widoki. Byli też pod wrażeniem tego, jak prezentują się aktorka i jej córki.

Jakie geny- wszyscy piękni.

Piękne dziewczyny.

Cudowna rodzinka - pisali.

Myślicie, że po takiej dawce komplementów Katarzyna Skrzynecka teraz jeszcze częściej będzie chwaliła się rodzinnymi fotografiami?

ZOBACZ: Katarzyna Skrzynecka na urlopie w Hiszpanii. Fanka jej wytyka: "A na Grecję nie było stać i był lament w mediach". Broni się