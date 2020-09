Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o nowym związku Katie Holmes. Wskazują na to chociażby zdjęcia z romantycznej randki z tajemniczym facetem. Wiemy, że chłopak, który znalazł się w objęciach Katie to 37-letni Emilio Vitolo. Okazuje się, że powodów do radości jest jednak o wiele mniej, ponieważ mężczyzna jeszcze pod koniec lipca był w związku z kimś innym...

REKLAMA

Katie Holmes spotyka się z szefem kuchni z Nowego Jorku

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o nowym związku Katie. Aktorka została kilkukrotnie przyłapana w objęciach Emilio. Chłopak miał narzeczoną, z którą zaręczył się w październiku ubiegłego roku. Sprawa jest na tyle świeża, że ex-narzeczona Vitolo nie usunęła jeszcze zdjęć z nim ze swojego konta na Instagramie.

Dziennikarze z "DailyMail"deklarują, że mają sprawdzone informacje dotyczące tego, że związek Emilio i jego byłej Rachel zakończył się prawie dokładnie w momencie, w którym prasa napisała o nowym związku z Holmes.

Rachel została zaskoczona, kiedy nagle chłopak zakończył zaręczyny przez SMS-a we wtorek, zaledwie dwa dni przed ukazaniem się jego zdjęć z Katie - podaje "DailyMail"

Rachel dowiedziała się o ich randkach po tym, jak przyjaciele wysłali jej artykuły, pokazujące parę razem. Uważa, że to brak szacunku, że okazywali sobie uczucia tak publicznie - dodają

Cóż się dziwić - to faktycznie niesamowita bezczelność. Nie dość, że Emilio zdradził dziewczynę, to jeszcze z Katie, którą znają ludzie na całym świecie i wcale się z tym nie krył, ponieważ para została przyłapana na czułościach już kilkukrotnie w ciągu ostatnich dni.

Zobacz też: Bradley Cooper i Katie Holmes mają romans? "Byli wpatrzeni w siebie niczym nastolatkowie"

Katie Holmes i Emilio poznali się w zeszłym roku

Nowy obiekt westchnień aktorki to słynny nowojorski kucharz. Prowadzi w mieście rodzinną restaurację Emilio's Ballato. Do knajpy zawitały wielkie osobistości z całego świata, m.in. Lenny Kravitz, Joe Jonas i Rihanna. Wspólnym zainteresowaniem pary może być z kolei aktorstwo, ponieważ Vitolo pojawił się w kilku telewizyjnych produkcjach takich jak "Royal Pains" i "Inside Amy Schumer" i wychodzącym wkrótce "The Birthday Cake".

Katie i Emilio poznali się przez znajomych w październiku i przez jakiś czas mieli koleżeńskie relacji, jednak jak widać - po koleżeństwie nie zostało już śladu.

Spodziewalibyście się, że słodka Katie mogłaby zrobić coś takiego?

ZOBACZ WIDEO