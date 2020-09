Lucyna Klein-Klarenbach w czerwcu dostała pracę w Polskich Kolejach Państwowych i to nie byle jaką - objęła stanowisko dyrektora zarządu biura PKP. Kariera żony prezentera TVP Info rozwija się wyjątkowo dynamicznie i zapewne dlatego otrzymała kolejną, nieźle płatną fuchę.

REKLAMA

Lucyna Klein-Klarenbach objęła nowe stanowisko

Po pracy w PKP Lucyna Klein-Klarenbach zyskała stanowisko członkini rady nadzorczej w państwowej spółce CZH, czyli Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Jak podaje Onet, kobieta może tam zarobić prawie 8 tysięcy złotych miesięcznie, a kwota po zsumowaniu daje około 100 tysięcy rocznie.

Kim jest Lucyna Klein-Klarenbach?

Lucyna Klein-Klarenbach jest żoną prezentera TVP Info Adriana Klarenbacha od 1997 roku. Mężczyzna jest od lat jednym z najważniejszych prezenterów stacji, w której pełnił rolę gospodarza programów takich jak "Minęła 8", "Forum" czy "Minęła 20".

O jego żonie zrobiło się głośno za sprawą wyborów samorządowych, w których z ramienia Prawa i Sprawiedliwości startowała na radną warszawskiej dzielnicy Wawer. Choć znalazła się na trzeciej pozycji na liście PiS, mandatu nie zdobyła. Krzyżyk przy jej nazwisku postawiło 313 osób, czyli jakieś 3,5 procenta głosujących mieszkańców dzielnicy. Przy tej okazji w wywiadzie dla wp.pl odniosła się wtedy do rzekomego wpływu Adriana Klarenbacha na jej karierę:

Nie robię kariery na nazwisku męża. Mam pierwsze swoje nazwisko, a jego nazwisko jest tylko moim dodatkiem!

Wygląda na to, że rodzina Klarenbachów nie będzie musiała w tym roku narzekać na niedostatek. Zarobki Adriana w TVP Info wynoszą ok. 30 tys. zł miesięcznie - informował w 2017 r. "Dziennik Gazeta Prawna". W sumie para ma do rozdysponowania w ciągu roku prawie pół miliona złotych. Zazdrościmy!