Tomasz Komenda rozmawiał z Anną Kalczyńską przy okazji premiery filmu "25 lat niewinności. Historia Tomka Komendy". Dziennikarka TVN zapytała go m.in o to, co robił w noc poprzedzającą to wydarzenie.

5 kapif/ Anna Kalczyńska - Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl