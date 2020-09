Weronika Rosati obecnie przebywa w Wenecji. Aktorka wzięła udział w festiwalowej premierze filmu "Śniegu nigdy nie będzie", w którym gra u bogu Małgorzaty Szumowskiej i Mai Ostaszewskiej. Produkcja walczy w konkursie o statuetkę Złotego Lwa. W wolnej chwili gwiazda udała się na jedną z pobliskich plaż, a wizytę uwieczniła na zdjęciach, które następnie wrzuciła do sieci.

Weronika Rosati pozuje w bikini

Aktorka pokazała na swoim Instagramie zdjęcie w stroju kąpielowym. Fani od razu zwrócili uwagę na wyjątkowo smutną minę aktorki. Chociaż nie da się ukryć, że Weronika nie należy do osób, które rzucają uśmiechem na prawo i lewo, internauci doszukiwali się powodów smutków - szczególnie że wygląda na to, że w jej życiu ostatnio wszystko świetnie się układa. Być może nowe fotki to także zasługa nowego, tajemniczego partnera z którym ostatnio była widziana.

Niby wszystko ładnie, pięknie, a jednak wszystko takie bardzo smutne. Każde zdjęcie bez uśmiechu. Chyba wypada współczuć - napisała jedna z obserwatorek

Odmienne zdanie miała inna obserwatorka, która z kolei uważa, że mimika Weroniki powinna być naturalna i zgodna z jej samopoczuciem.

Nie zawsze trzeba pokazywać (często fałszywą) pozytywność. Pozwólmy ludziom na własne i szczere uczucia

Weronika Rosati na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Aktorka ostatnio na festiwalowej gali wystąpiła w sukni swojej mamy - Teresy Rosati. Na kreacje i prezentującą się w niej Weronikę zwrócili uwagę zagraniczne media. Jak się okazuje - jej stylizacja przykuła uwagę fotografów z włoskiego magazynu "Elle", a na oficjalnej stronie internetowej gazety pojawiło się zestawienie najlepszych stylizacji z czerwonego dywanu z Festiwalu Filmowego w Wenecji, wśród których znalazła się właśnie Weronika.

