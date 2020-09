Uzależnienie od operacji plastycznych wśród gwiazd show-biznesu nie jest niczym nowym. Zazwyczaj to kobiety nieco przesadzają z poprawkami, jednak Mickey Rourke jest doskonałym przykładem na to, że w tej materii również panowie potrafią zaszaleć zbyt mocno. Aktor, który uzyskał największą sławę jeszcze w latach 80. stał się karykaturą samego siebie, a najnowsze zdjęcia są najlepszym tego dowodem.

Mickey Rourke z nową twarzą zwiedza Akropol

Mickey Rourke swój najlepszy czas miał w latach 80.. Wówczas zagrał w kultowym filmie "9 1/2 tygodnia", czym ugruntował swoją pozycję amanta Hollywood. Wielka kariera niestety szła w parze ze skłonnościami aktora do używek. Alkohol i narkotyki mocno odbiły się na jego psychice, jak również wyglądzie. Mimo to w 2009 roku zagrał w filmie "Zapaśnik", co spotkało się z dobrymi opiniami krytyków. Zaowocowało to nominacją do Oscara oraz statuetką Złotego Globu.

Receptą na powrót na szczyt miała być zmiana wyglądu. Sam zainteresowany od kilku lat poddaje się regularnie zabiegom medycyny estetycznej oraz operacjom plastycznym. Niestety rzeczywistość znacznie rozminęła się z oczekiwaniami. Mickey Rourke pojawia się w mediach głównie za sprawą swojego coraz to dziwniejszego wyglądu, a na horyzoncie nie ma żadnych nowych propozycji aktorskich.

Niedawno aktor poleciał do Grecji, gdzie zwiedzał Akropol. Towarzyszyło mu kilku fotoreporterów, na których Rourke reagował przyjaźnie. Starał się nawet uśmiechać, jednak okazało się to karkołomnym zadaniem, bowiem przez nadmiar ingerencji chirurgów, mimika aktora praktycznie nie istnieje. Przekonajcie się zresztą sami, zerkając do naszej galerii.