"25 lat niewinności" to produkcja opowiadająca niecodzienną historię Tomasza Komendy, który w wieku 23 lat został oskarżony o gwałt i morderstwo. Trafił na 25 lat do więzienia, gdzie przez 18 lat przechodził piekło. W 2018 roku został uniewinniony, co wstrząsnęło całą Polską. Jego historię zdecydowano się zekranizować.

Tomasz Komenda oświadczył się na premierze

Podczas oficjalnej premiery nie zabrakło gwiazd, jednak to nie one zostaną w pamięci wszystkich tam obecnych na dłużej. Tuż po projekcji, na scenie pojawił się Tomasz Komenda, który podziękował wszystkim za przybycie. Najlepsze jednak wydarzyło się na końcu. Mężczyzna uklęknął przed swoją ukochaną i poprosił ją o rękę. Ta oczywiście powiedziała "tak", co doczekało się owacji na stojąco wśród zebranej na sali publiczności. Ten moment zrelacjonowały w mediach społecznościowych Doda i Monika Olejnik.

(...) Po premierze wzruszony Tomek Komenda podziękował rodzinie. Powiedział, że za 3 miesiące będzie miał dziecko. Zaprosił przyszłą żonę na scenę i oświadczył się. Wspaniale zakończenie i początek nowego...- czytamy pod postem dziennikarki.

Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko najserdeczniej pogratulować Tomaszowi Komendzie i życzyć mu nowego, lepszego życia!

