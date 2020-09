Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się w 2013 roku, a po trzech latach stanęli na ślubnym kobiercu. Z początku nie było łatwo. Piotr oświadczał się aktorce kilkukrotnie, a ich związek przechodził wiele mocnych kryzysów, z których na szczęście udało im się wyjść cało.

Niespełna rok temu Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zostali rodzicami. Na świat przyszła córka pary, której imię zdradzili całkiem niedawno. Helenka jest oczkiem w głowie gwiazdorskiej pary, nie dziwi więc, że paparazzi często spotykają ich podczas rodzinnych wypadów.

Katarzyna Warnke z mężem i córką w restauracji

Tym razem świeżo upieczeni rodzice wybrali się z małą Helenką do restauracji. Aktorka zdecydowała się na elegancką, białą koszulę z bufiastymi rękawami, którą wpuściła w jeansy z szerokimi nogawkami. Do zestawu dobrała pudrowo-różowe buty na obcasie i niewielką czarną torebkę na łańcuszku. Piotr z kolei miał na sobie czarny t-shirt Gucci i zielone, luźne spodnie do kolan. Fotografie z rodzinnego wyjścia możecie obejrzeć w galerii, która znajduje się poniżej.

Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi widać, że córeczka z zainteresowaniem obserwuje, co dzieje się w telefonie mamy.

Warto dodać, że gwiazda filmów Vegi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno na swoim instagramowym profilu opowiedziała o nietypowych i przez to niezapomnianych zaręczynach z Piotrem Stramowskim. Wszystko odbyło się w jednej z miejscowości nad polskim morzem. Widać, że para nadal z przyjemnością powraca do momentu nad Bałtykiem.