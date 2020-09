Beyonce nie może narzekać na brak popularności. Fani kochają ją nie tylko za twórczość, ale też urodę i powalające ciało. Uwierzycie, że ikona stylu niemal tydzień temu obchodziła swoje 39. urodziny? I do tego w jakim miejscu!

Gwiazda decydowała się na spędzenie czasu w niewielkim, rodzinnym gronie, jednak odpowiednio zadbała o urodzinową scenerię. Odpoczywała w Chorwacji na pokładzie luksusowego liniowca z mężem oraz dziećmi - ośmioletnią córką Blue Ivy i trzyletnimi bliźniakami: Rumim i Surim.

Beyonce obchodzi urodziny na imponującym jachcie

Wielkość łodzi to około 350 stóp długości i 45 stóp wysokości, czyli jakieś 104 na 14 metrów. Koszt wynajmuj kolosa to prawie dwa miliony dolarów za tydzień wypoczynku. To robi wrażenie, jednak dopiero wyposażenie superjachtu pokazuje, z czym mamy do czynienia. A z czym dokładnie? Już tłumaczymy. Na jachcie znajduje się siedem kabin z łazienkami, siedem pokoi typu VIP, apartament główny, basen, spa i teatr. Trzeba przyznać, że robi niemałe wrażenie.

Na instagramowym profilu wokalistki nie pojawiła się jeszcze fotorelacja z "kameralnego" przyjęcia, jednak gwiazda z okazji urodzin opublikowała swoje zdjęcie z dzieciństwa. W opisie podziękowała za wszystkie złożone jej życzenia urodzinowe.

Jest sezon Panny. Chcę wszystkim podziękować za urodzinową miłość i piękne życzenia urodzinowe! - przekazała wokalistka.

Wśród życzeń nie zabrakło tych od mamy Beyonce. Tina Knowles Lawson zamieściła nagranie z dawnych lat, na którym śpiewa młodziutka gwiazda o wielkim głosie.

Wszystkiego najlepszego dla mojej wiecznie młodej dziewczynki od Twojego największego fana od urodzenia. Przyniosłaś mi tyle radości, miłości i pewności. (…) Jestem taka szczęśliwa, że mam Cię w swoim życiu. Jesteś przewodnikiem i wojownikiem, który idzie naprzód, nawet jeśli inni ludzie Cię nie rozumieją - napisała pod postem Tina.

My również dołączamy się do życzeń!