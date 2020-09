Blanka Lipińska i Aleksander Baron są parą od ponad pół roku. Mimo że wszyscy przyzwyczaili się już do widoku ich razem, media nie przestają opisywać ich wspólnego życia. Gwiazdorskiej parze zdaje się to nie przeszkadzać, wręcz przeciwnie - stale dostarczają materiały do kolejnych artykułów. Zarówno autorka powieści erotycznych, jak i juror "The Voice of Poland", chętnie publikują wspólne zdjęcia i dzielą się kulisami związku w sieci. Para jest ze sobą tak związana, że nawet dobowa rozłąka jest dla nich wyjątkowo trudna.

Blanka Lipińska pokazała metody Barona na radzenie sobie z tęsknotą

Jakiś czas temu Blanka Lipińska pokazała, jak przygotowuje wyprawkę dla ukochanego, kiedy ma całodniowy plan zdjęciowy. Okazało się, że celebrytka bardzo lubi gotować - dla ukochanego Alka przygotowała aż cztery sporych rozmiarów posiłki. Wśród nich były między innymi zupa oraz sałatka z kaszą kuskus, kolendrą i orzechami. Finezyjnym przepisem oczywiście pochwaliła się na InstaStories.

Baron również dba o Blankę. Kiedy basista musiał opuścić Lipińską na dobę, w trosce o jej samopoczucie wywołane głęboką tęsknotą, zostawił jej prezent:

Kiedy Twój facet wyjeżdża na jeden dzień do pracy, ale chce, byś czuła jego obecność, zostawia Ci butelkę Waszego ulubionego wina - napisała autorka powieści erotycznych.

Romantyczne?

