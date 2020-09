Maria Niklińska w show-biznesie jest obecna od wielu lat. Swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała jeszcze jako 8-letnia dziewczynka. To wtedy współprowadziła popularny zwłaszcza w latach 90. program "5-10-15". Od tamtej pory regularnie udziela się jako aktorka i wokalistka. Kulisy życia zawodowego i prywatnego pokazuje na swoim instagramowym profilu, gdzie "podgląda" ją ponad pięć tysięcy osób.

Maria Niklińska wraca do kraju

Ostatnio aura w Polsce nie zachęca do plażowania. W tym czasie Maria Niklińska wygrzewała się jednak na słońcu. To dlatego, że gwiazda postanowiła spędzić urlop na słonecznym wybrzeżu we Francji. Aktorka chętnie relacjonowała swój wyjazd i wrzucała wakacyjne fotki do sieci. Wszystko co dobre szybko się jednak kończy. Niklińska wróciła już do Warszawy. Przed powrotem do kraju uraczyła swoich instagramowych obserwatorów jeszcze jedną fotką. Tym razem zapozowała w stroju kąpielowym.

Czas na POWROTY! Ja wracam do Warszawy i jutro zaśpiewam dla Was w "DDTVN" - dopisała.

Tym samym Maria Niklińska nawiązała do tytułu swojego najnowszego singla. Piosenkę "Powroty" promuje teledysk z romantyczną historią w tle. W serwisie YouTube klip został odtworzony już ponad 100 tysięcy razy.

Pod wakacyjną fotką Marii Niklińskiej nie brakuje zachwytów internautów.

Marysiu, zdjęcie przepiękne. Wyglądasz jak promień słońca.

Masz śliczną figurę.

Cudowna - czytamy w komentarzach.

Jeden z internautów porównał ją nawet do syreny. Słusznie?