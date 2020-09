Gienek Loska zmarł późnym wieczorem 9 września w rodzinnym mieście Biełooziersku, znajdującym się na Białorusi. Jak podają tamtejsze media, przyczyną śmierci był brak możliwości opieki po przebytym udarze, wynikający z epidemii koronawirusa. Śmierć muzyka potwierdził w rozmowie z Plotek.pl prezes Polskiej Fundacji Muzycznej i portal nashaniva.pl.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Maja Sablewska w rozmowie z Plotkiem wspomina zmarłego Gienka Loskę: To był Artysta przez duże „A”.

Gienek Loska - kim był zwycięzca historycznej, pierwszej edycji "X Factora"

Gienek Loska dał się poznać szerszej publiczności w 2010 roku, kiedy jesienią przyszedł na casting do "Mam talent". Jury w składzie: Kuba Wojewódzki, Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska nie zagwarantowali mu jednak miejsca w finale i mężczyzna wrócił do grania na ulicy. Wiosną 2011 roku TVN wystartował z emisją nowego show, "X Factor". Gienek wziął w nim udział i w finale pokonując Michała Szpaka, zgarnął czeka na 100 tys. złotych i kontrakt płytowy. Niestety jego kariera nie potoczyła się tak, jakby chciał. Mimo że zdobył sławę, wrócił do umilania czasu przechodniom, a później zaczął chorować.

W 2018 roku muzyk przeszedł wylew krwi do mózgu. W styczniu o stanie zdrowia męża opowiadała Agnieszka Stawicka. Kobieta zdradziła, że mężczyźnie potrzebna jest kosztowna rehabilitacja.

Gieny nie trzeba budzić, jego trzeba rehabilitować. Jego stan neurologiczny jest poważny, ale on słucha, słyszy, porozumiewa się z nami oczami. A jak mruga, to tak pięknie. To bardzo wzruszające, że tak się do tego przykłada. Odpowiada w ten sposób na tyle, na ile może - powiedziała w rozmowie z Onetem.

Już wtedy lekarze nie dawali Losce zbyt wielu szans. Jego organizm jednak walczył.

Giena jest przepięknie zadbany, ma pełne leczenie, masaże i wszystko, co może w tym momencie mieć, włącznie z audiobookami i muzykoterapią. To są rzeczy, które są dla niego bardzo ważne. Dzięki wsparciu i temu, że ludzie się tak ładnie zachowali i nam pomogli, kupiliśmy między innymi dobry sprzęt audio, naprawdę świetnej jakości. To też nie jest bez znaczenia dla muzyka, żeby słuchał wszystkiego tak jak lubi. Ma swoje płyty i płyty przyjaciół, którzy także dostarczają mu nowego materiału - dodała.

Organizm Gienka był jednak osłabiony od lat. Już podczas trwania "X Factora" wyznał, że w przeszłości miał problemy z alkoholem. Z czasem przyznał, że żałuje, że tak bardzo się otworzył, bo media zrobiły z tego tanią sensację.

Gienek Loska KAPiF