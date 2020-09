Gienek Loska nie żyje. Jego finałowy występ w "X Factor" zapamiętają wszyscy. "Oddajmy hołd temu człowiekowi, bo jest niezwykły"

Gienek Loska zmarł w wieku 45 lat. Informację o śmierci potwierdził Plotkowi Prezes Fundacji Muzycznej. Polska poznała Loskę w 2011 roku. To właśnie wtedy muzyk białoruskiego pochodzenia wystąpił w muzycznym programie "X Factor". Jurorzy od samego początku byli zachwyceni jego niezwykłą barwą głosu, a widzowie pokochali za naturalność.

Gienek Loska nie żyje

Gienek Loska w programie "X Factor" trafił do drużyny Czesława Mozila. Jurorów zaskoczył takimi utworami jak "When a man loves a woman", "Layla" czy "Dziwny jest ten świat". W finałowym odcinku zmierzył się z Michałem Szpakiem i Adą Szulc. Powtórnie zaśpiewał piosenkę "It's a man's world", która doprowadziła go do zwycięstwa.

Oddajmy hołd temu człowiekowi, bo jest niezwykły. Gienek, ten program nie jest potrzebny tobie, to ty jesteś jemu potrzebny. Zobaczyłem Gienka w garniturze, mogę umrzeć - powiedział Kuba Wojewódzki po występie muzyka.

Jesteś artystą kompletnym. Możesz od zaraz nagrywać płyty. Przeniosłeś coś niesamowitego na komercyjną scenę - dodała Maja Sablewska.

W drugiej części finału uczestnicy zaśpiewali w duecie z najsławniejszymi polskimi muzykami. Gienek Loska wystąpił razem z Maciejem Maleńczukiem.

Gienek sobie radził 15 lat na ulicy, nic go nie zabije, nawet ten program – stwierdził Maleńczuk po występie.

Jurorzy także byli oczarowani.

Chłopaki, to było fantastyczne. Wiadomo, dlaczego nie wygrałeś Mam talent - miałeś wygrać X Factor - powiedziała Maja.

Bezczelnie doskonały wybór, gratuluję, wielkie brawa - dodał Kuba.

Gienek Loska zmarł 9 września 2020 roku w rodzinnym domu na Białorusi. Od ponad dwóch lat był pod opieką matki, ponieważ po przebytym udarze był sparaliżowany. Wymagał specjalistycznej opieki i rehabilitacji, która została wstrzymana przez pandemię koronawirusa.