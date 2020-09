Gienek Loska nie żyje. Muzyk i finalista "X Factor" miał 45 lat

Wieczorem 9 września zmarł muzyk Gienek Loska, którego widzowie mogli poznać w pierwszej edycji muzycznego show "X Factor". Muzyk zmarł w rodzinnym mieście Biełooziersku, znajdującym się na Białorusi. Jak podają białoruskie media, przyczyną śmierci był brak możliwości opieki po przebytym udarze, wynikający z epidemii koronawirusa. Śmierć muzyka potwierdził Plotkowi w rozmowie telefonicznej prezes Polskiej Fundacji Muzycznej. O śmierci Gienka Loski napisały też już portale związane z Bialorusią, m.in. portal nashaniva.pl.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Maja Sablewska w rozmowie z Plotkiem wspomina zmarłego Gienka Loskę: To był Artysta przez duże „A”.

Gienek Loska nie żyje

Gienek Loska w 2018 roku doznał rozległego udaru mózgu, będąc w odwiedzinach u bliskich. Z powodu problemów z komunikacją, do szpitala dostał się dopiero po 11 godzinach. Została przeprowadzona operacja, po której zapadł w śpiączkę, trwającą kilka miesięcy.

Po wybudzeniu nie wrócił już do pełnej sprawności i wymagał specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Przez ponad dwa lata leżał częściowo sparaliżowany w rodzinnym domu. Odbyła się nawet zbiórka rozpoczęta przez Polską Fundację Medyczną, by pomóc rodzinie. Na Facebooku Polskiej Fundacji Muzycznej, która zbierała pieniądze na rehabilitację Gienka, pojawiło się pożegnanie muzyka:

Przez cały ten czas Giena był pod opieką lekarzy, rehabilitantów i masażystów, a przede wszystkim najbliższej rodziny z mamą i jego narzeczoną Agnieszką na czele. Był z nim kontakt, lubił słuchać muzyki i głosów gdy się do niego dzwoniło lub odwiedzało.

Dzięki wpłatom życzliwych osób na specjalne konto akcji pomocowej Polska Fundacja Muzyczna przez cały ten czas mogła finansować dla Gienka odżywki, zabiegi, sprzęt, remont, wyjazdy wolontariuszki, za co w imieniu rodziny bardzo dziękujemy.

Ostatnimi kosztami będą te związane z pogrzebem – po tym konto zostanie zamknięte i środki, jakie na nim pozostały, przekażemy na Fundusz Pomocowy służący innym Artystom znajdującym się w potrzebie.

Pogrzeb Gienka Loski odbędzie się już dzisiaj, 10 września, w jego rodzinnym mieście.

Gienek Loska - od "Mam Talent" do zwycięstwa w "X Factor"

Gienek Loska w 2011 roku zdecydował się na udział w muzycznym show "X Factor". Dostał się do drużyny Czesława Mozila. Jurorów zauroczył niezwykłym głosem i naturalnością. W programie najczęściej wykonywał rockowe klasyki

Przed wystąpieniem w "X Factorze" także próbował swoich sił w innym programie. Wystąpił w "Mam talent", jednak tam nie udało mu się przejść do półfinału.

Loska od zawsze zajmował się muzyką. Zaczął śpiewać i grać na gitarze już w wieku czterech lat. Uczęszczał też do szkoły muzycznej, a w 1990 roku założył z przyjaciółmi zespół rockowy "Seven B", którego był wokalistą. W 1992 roku zdecydowali się przyjechać do Polski i koncertować na ulicach. Po sukcesach i wydaniu aż trzech płyt, zespół zakończył działalność. Gienka nawet po zwycięstwie w "X Factor" można było spotkać, śpiewającego na ulicach wielu polskich miast. Nigdy nie odmawiał kontaktu z fanami - zawsze można było liczyć na jego zdjęcie i uścisk dłoni.