Sara Boruc wyczuła zmianę w piersi. Jest już po konsultacji z lekarzem [PLOTEK EXCLUSIVE]

Choć może się wydawać, że życie gwiazd usłane jest różami, często bywa to tylko złudne wyobrażenie zwykłych śmiertelników o sławie i fortunie. Pieniądze co prawda zapewniają dobrobyt, wystawne życie, możliwość realizacji marzeń i spełniania zachcianek, nie są niestety gwarancją zdrowia. O tym przekonała się niedawno Sara Boruc.

REKLAMA

Zobacz wideo Sara Boruc opowiada o swoim guzku na piersi

Sara Boruc ma zmianę w piersi. Apeluje do kobiet, by badały się regularnie

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo trudne dla Sary. Boruc podczas codziennego badania palpacyjnego wyczuła niepokojącą zmianę w piersi. O stanie swojego zdrowia poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama. Zaapelowała do fanów, by badali się regularnie i nie lekceważyli sygnałów, które wysyła im ich organizm. Sama dała dobry przykład, udając się do lekarza. W środę Sara zamieściła kolejny wpis. Tym razem bardziej radosny:

Są powody do radości. Dziękuję za każdą wiadomość, serduszko, opowieść z głębi serca. To ważne, abyśmy dzielili się ze sobą emocjami, wsparciem, dobrą radą, a nie tylko kolorowymi fotkami... Przypominajmy sobie od czasu do czasu, że za tymi zdjęciami są prawdziwi ludzie, ich prawdziwe historie i uczucia. Ja już to wiem. Wiem, że tam jesteście i że jesteście kochani na maksa. Ja też będę się starała być dla Was, pomagać, wspierać, doradzać. I będę od czasu do czasu przypominać, że należy się badać - czytamy.

Zapytaliśmy Sarę, czy jej nowy post oznacza, że odebrała już wyniki biopsji, na którą skierował ją lekarz po konsultacji:

Tak, odebrałam już wyniki badań i na szczęście to nic złośliwego. Wszystko jest ok - mówi Boruc w rozmowie z Plotkiem.

Życzymy Sarze dużo zdrowia i przyłączamy się do jej apelu o regularne kontrole lekarskie. Dbajmy o siebie!