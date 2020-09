Piotr Rubik do dziś przez wiele osób jest kojarzony głównie ze swoimi kompozycjami sprzed kilkunastu lat. Wtedy niemal cała Polska nuciła pod nosem (i klaskała) "Niech mówią, że to nie jest miłość". Obecnie Rubik realizuje się nie tylko jako muzyk, ale też mąż i ojciec. Razem z żoną Agatą regularnie odsłaniają kulisy życia prywatnego na Instagramie. To dzięki mediom społecznościowym wiemy, jak mieszkają.

Agata Rubik pochwaliła się domem na Instagramie

Ostatnio Agata Rubik zdradziła, że postanowiła na jeden dzień nie posłać swojej córki od szkoły. Powodem było nienajlepsze samopoczucie swojej Alicji. Trzeba przyznać, że żona muzyka zachowała się bardzo odpowiedzialnie. Zamiast lekcji, mam zorganizowała Ali zajęcia domowe. Oczywiście wszystko zrelacjonowała na Instagramie, pokazując przy tym nie tylko pokój dziewczynki ale też inna pomieszczenia w domu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Już wcześniej Agata Rubik chętnie zapraszała internautów do swojego domu. Dla przykładu kilka dni temu pokazała selfie wykonane razem z mężem na tarasie.

Wystarczy zjeść posiłek na świeżym powietrzu, aby @piotr_rubik mógł stwierdzić, że mamy wyjątkowo piękny wrzesień tego roku - dopisała.

Duży taras to luksus. Zwłaszcza dopóki aura pozwala na spędzanie czasu na słońcu. Podoba Wam się mieszkanie Rubików?