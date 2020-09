"Top model". Weronika Kaniewska jak Klaudia El Dursi! Dostała złoty bilet i jedzie prosto do domu modelek

Drugi odcinek jednego z najpopularniejszych programów już za nami. To w środę mogliśmy poznać kolejnych uczestników "Top model". Jak zawsze wielu z nich zaskoczyło, pojawił się m.in. uczestnik z poprzednich edycji i homoseksualna para dziewczyn. Jednak to właśnie w tym odcinku jedna z przyszłych modelek zdobyła złoty bilet, który oznacza jedno - dostanie się prosto do domu modelek, omijając przy tym boot camp i dodatkową selekcję. Wygrała go Weronika Kaniewska.

"Top Model". Weronika Kaniewska otrzymała złoty bilet

Weronika Kaniewska zachwyciła wymagających jurorów przede wszystkim wyjątkowo naturalną urodą. Dziewczyna ma 19 lat, mierzy 178 cm wzrostu i pochodzi z Bydgoszczy. Prowadzi także aktywnie profil w mediach społecznościowych, a liczba obserwatorów wynosi już 11 tysięcy. Weronika na profilu ma wiele zdjęć z końmi, jej największą pasją, która obecna jest w jej życiu od najmłodszych lat. To mama przyprowadziła ją do stajni jako małą dziewczynkę - i od tego się zaczęło. Dziś młoda modelka ma za sobą wiele sukcesów m.in. złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Jesteśmy niezmiernie ciekawi, jak przyjmą ją uczestnicy w domu modelek. Jak pamiętamy w poprzedniej edycji, złoty bilet wygrała wówczas Klaudia El Dursi, która na początku miała problemy z zakolegowaniem się z pozostałymi modelami. Mamy jednak nadzieję, że tym razem będzie inaczej, a Weronika na koniec będzie miała co najmniej tyle samo szczęścia, co Klaudia.

Przypomnijmy, że Klaudia El Dursi, choć nie wygrała programu, jest ostatecznie jedną z największych zwyciężczyń show - TVN zaproponował jej prowadzenie "Hotelu Paradise". Właśnie trwa druga edycja miłosnego programu, zaś Klaudia jako prowadząca radzi sobie coraz lepiej.

