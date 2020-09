Chyba nikt nie miał wątpliwości, że po wydaniu erotyku "365 dni" Blanka Lipińska stanie się pierwszoligową celebrytką. Z czasem pisarka zaczęła być zapraszana na salony, a znajomość z już sławnymi koleżankami bardzo jej pomogła. Dziś jednak w mediach pisze się o niej za sprawą związku z Baronem, z którym nie brakuje nagrań na jej Instagramie. W środę jednak to nie on był główną atrakcją w jej socialach, a Pani Małgorzata Lipińska. Blanka wybrała się bowiem z mamą do fryzjera. Obie Panie przeszły delikatną metamorfozę.

Zobacz wideo Blanka Lipińska poszła z mamą do fryzjera

Blanka Lipińska szaleje z mamą u fryzjera. Pani Małgorzata została blondynką

Wtorkowe popołudnie celebrytka spędziła w salonie fryzjerskim. Blanka relacjonowała wizytę i nagrywała filmiki nawet wtedy, kiedy siedziała i miała myte włosy. Wyznała m.in., że uwielbia ten moment, a po kilku chwilach zaprezentowała internautom odświeżoną fryzurę. Lipińska delikatnie skróciła włosy i wyprostowała je. Jej rodzicielka natomiast rozjaśniła swoje i jest teraz stuprocentową blondynką. Wyglądają świetnie!

Blanka Lipińska screen Instagram / @blanka_lipinska

Musimy przyznać, że na wspólnym selfie, które Blanka opublikowała na samym końcu, Panie wyglądają jak siostry. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy może zachwycać się mamą Lipińskiej. Na premierze "365 dni" w lutym skradła córce show!

