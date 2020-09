"Top Model". Homoseksualna para dziewczyn na castingu. Tylko jedna z nich przeszła dalej

Za nami drugi odcinek dziewiątego sezonu "Top Model". Jeśli myśleliście, że nic Was już w tym programie nie zaskoczy, to jeszcze się zdziwicie! Przypomnijmy, że w pierwszym epizodzie byliśmy świadkami kontrowersyjnego zachowania jednego z jurorów. Marcin Tyszka, bo o nim mowa, w bardzo nietaktowny sposób skomentował figurę modelki plus size. Więcej możecie przeczytać TUTAJ. W środę wieczorem również nie zabrakło emocji. Na wybiegu pojawiły się wyjątkowe dziewczyny.

REKLAMA

"Top Model". Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska razem na castingu

W drugim odcinku poznaliśmy między innymi Agnieszkę Skrzeczkowską i Karolinę Brzuszczyńską, które na co dzień są parą, a także tworzą kanał na YouTube - Power Girls. Ich relacja zaczęła się od przyjaźni, a w związku są już od trzech lat. Agnieszka i Karolina są zaręczone i planują wziąć ślub w Barcelonie.

Dziewczyny wyszły na wybieg razem. Podzieliły się wyjątkową historią, a następnie zaprezentowały swoje atuty jurorom. Jednak tylko jedna z nich zachwyciła przewodniczącą, Joannę Krupę.

Karolina, masz piękne ciałko, ale nie widzę cię w tym programie - skomentowała supermodelka.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: "Top Model". Joanna Krupa zachwyciła się aspirującą modelką. "Karolina Pisarek ma konkurencję"

'Top Model' 'Top Model'

Jurorzy docenili za to charyzmę Agnieszki.

Jest coś special w tobie i chcemy cię zobaczyć w programie - dodała.

Będziecie kibicować Agnieszce?

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gwiazda "Top Model" się zaręczyła. Pochwaliła się w sieci pierścionkiem. "Moje gratulacje! I dużo miłości"