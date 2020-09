Anna Lewandowska to najpopularniejsza fit trenerka w Polsce. Jej instagramowy profil śledzi prawie trzy miliony obserwujących. Żona Roberta Lewandowskiego chętnie prezentuje w Internecie zdjęcia swojej sylwetki oraz daje rady osobom, które chcą popracować nad ciałem. Na instagramowej tablicy Ani nie brakuje także przepisów na zdrowe przekąski, koktajle warzywne oraz bezglutenowe makarony.

W maju 2020 roku Anna i Robert Lewandowscy powitali na świecie drugie dziecko. Po urodzeniu Laury, trenerka szybko wróciła do pracy i postanowiła w równie ekspresowym tempie odzyskać sylwetkę sprzed ciąży. 32-latka wzięła udział w wyzwaniu "Fighter Challenge", do którego zachęciła także swoje obserwatorki. Trenerka przez 72 dni prowadziła na kanałach social media live'y z ćwiczeniami, a także zachęcała do diety, prezentując na Instagramie fit przepisy.

Kilka dni temu ponad dwumiesięczne wyzwanie dobiegło końca, a Lewandowska postanowiła nagrodzić najbardziej niezłomne uczestniczki. Ogłosiła konkurs, w którym doceniła aż 19. metamorfoz:

Wszystko, co sprawia, że czujecie się ze sobą dobrze - powinno być Waszą siłą. Dziewczyny! W tym wyzwaniu, każda z Was wygrała! Tak pisałyście i ja też tak czuję - przyznała w poście z wynikami konkursu.

Główną nagrodą w konkursie był udział w obozie treningowym Lewandowskiej oraz metamorfoza i sesja zdjęciowa z jej beauty teamem. Szczęśliwcy z pozostałych miejsc na podium wygrali bilet na Camp by Ann. Nagrodą pocieszenia dla wyróżnionych były vouchery, bluzy, zestawy zdrowych boxów oraz roczny dostęp do treningowo-dietowej aplikacji Ani.

Wśród laureatek znalazła się koleżanka i współpracowniczka Lewandowskiej. Katarzyna Burzyńska przeprowadza wywiady, które lądują na stronie parentingowej mamy małej Klary. 36-latka przeszła niesamowitą metamorfozę, którą pochwaliła się na swoim instagramowym profilu:

Ćwiczyłam codziennie (z drobniutkimi szybko nadrobionymi wyjątkami), ćwiczyłam całe wakacje. Aniu, byłaś ze mną cały ten czas. [...] Pięknie wyrzeźbiłam swoje ciało. Jest super! - napisała Burzyńska na Instagramie.

Zobaczcie jej przemianę. Drugie miejsce w konkursie zasłużone?