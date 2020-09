Emma Roberts kilka miesięcy temu poinformowała swoich fanów, że jest w ciąży. Ojcem dziecka jest jej wieloletni partner Garrett Hedlund. 35-latek również jest aktorem i możecie go kojarzyć z takich produkcji jak "Twarda sztuka" czy "Niezłomny". To będzie ich pierwsza pociecha, więc z pewnością przyszli rodzice już nie mogą się doczekać, kiedy powitają synka na świecie. Aktorka bardzo dba o swoją prywatność i do tej pory nie widzieliśmy wielu zdjęć, na których prezentuje ciążowe krągłości. Jednak ostatnio opublikowała wyjątkową fotkę w kostiumie kąpielowym.

Emma Roberts prezentuje ciążowy brzuch w kostiumie kąpielowym

29-latka jakiś czas temu wrzuciła zdjęcie, na którym pozuje z ukochanym. Emma wygląda na nim cudownie i widać, że stan błogosławiony bardzo jej służy. Kilka dni temu znowu zaskoczyła fanów. Bratanica Julii Roberts raczej nie obnosi się w mediach społecznościowym swoim życiem prywatnym, ale najwidoczniej tym razem nie mogła się powstrzymać.

Aktorka wrzuciła selfie, na którym kąpie się w morzu lub jeziorze. Na twarzy ma czerwone okulary, które pasują do dekoracji znajdujących się na kostiumie kąpielowym. Emma zdecydowała się tego dnia na jednoczęściowy strój. Nie ma on jednak ramiączek, a na całej powierzchni są przyszyte urocze, czerwone kwiatki.

Emma Roberts instagram/emmaroberts

Brzuch aktorki jest już naprawdę spory. Nie wiadomo do końca, w którym miesiącu jest Emma, ale wnioskujemy, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami!