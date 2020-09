Dlaczego kończy się show "Z kamerą u Kardashianów"? Widzowie mają kilka teorii

"Z kamerą u Kardashianów" to program rozrywkowy, który był emitowany od 2007 roku. Mogliśmy poznać w nim rodzinę Kardashian-Jenner, która uwielbiała luksusowe życie i rodzinne dramy. Program emitowany był aż do teraz, czyli ponad 13 lat. Nic dziwnego, że nagła decyzja o jego zakończeniu zaskoczyła wiernych widzów. Jaki jest jej powód?

REKLAMA

Czemu "Z kamerą u Kardashianów" znika z anteny?

Wiadomość została ogłoszona przez Kim Kardashian, która jest w serialu od 25 roku życia. W szczerym poście na Instagramie pożegnała się z widzami, podkreślając, że była to "rodzinna decyzja".

Najwierniejsi fani już stworzyli pierwsze teorie, które mają za zadanie wyjaśnić nagły koniec najpopularniejszego reality show na świecie.

Teoria 1. Kanye West

Większość fanów jest przekonana, że program dobiegł końca po załamaniu psychicznym Kanye Westa. Raper publicznie upokorzył swoją żonę podczas wystąpienia na swoim pierwszym wiecu wyborczym. Zaczął ujawniać wszystkie najmroczniejsze sekrety Kim - w tym to, że chciała usunąć ciążę, kiedy odkryła, że spodziewa się córki North. Po aferze publicznie przeprosił ukochaną, ale od tamtej pory ich relacje się nie naprawiły. Na jaw wyszedł nawet fakt, że mieszkają w oddzielnych domach. Widzowie są też prawie pewni, że Kim i Kanye niedługo ogłoszą rozwód.

Kim Kardashian i Kanye West AP

Teoria 2. Odejście Kourtney Kardashian

W lipcu tego roku ulubienica widzów Kourtney Kardashian na dobre pożegnała się z programem. Jako powód decyzji podała fakt, że ma dość życia przy kamerach i chce skupić się na macierzyństwie. Kourtney jest mamą trójki dzieci. Według widzów odejście Kourtney było początkiem końca rodzinnej serii.

Teoria 3. Powrót Khloe Kardashian do byłego partnera

Gdy najmłodsza z klanu Kardashian, Khloe, wróciła do byłego - zdradzającego ją - partnera Tristana Thompsona, w reality show właśnie odtwarzane były sceny ich kłótni. Widzowie nie przyjęli dobrze decyzji o powrocie Khloe do Tristana. Niektórzy fani uważają teraz, że rodzina postanowiła specjalnie zakończyć program, by nie zwracać uwagi na ich związek, który jest idealną pożywką dla mediów. W końcu celebrytka przebaczyła koszykarzowi, który miał kilkukrotnie ją zdradzić.

Khloe Kardashian zmienia chłopaków częściej niż Nate Robinson barwy klubowe. Gwiazda była żoną Lamara Odoma, po rozpadzie związku spotykała się z Jamesem Hardenem, Odellem Beckhamem Jr, a teraz do tego grona dołączył Tristan Thompson.



25-letni zawodnik Cleveland Cavaliers - Thompson, młodszy o 7 lat od Khloe już zdążył wyjechać z celebrytką na wakacje do Meksyku, pójść na koncert Kanye Westa w Miami czy Drake'a w Los Angeles. upscalehype

Teoria 4. Matka Kris Jenner

Są też osoby, które uważają, że źródłem problemu jest mama - Kris Jenner. Kanye w swoim przemówieniu nie bez powodu porównał ją do przywódcy Korei Północnej, nazywając ją "Kris Jong-Un". Skrytykował również jej rodzicielstwo, przypominając sesję zdjęciową dla Playboya, w której wystąpiła u boku córki Kim. Amerykańskie media także podawały, że Kanye ma dość zachowania Kris i nie zamierza dłużej tego tolerować. Obecnie ich kontakt wygląda bardzo źle.

Reporter Poland 2009 face to face/Reporter / face to face/Reporter/Reporter

Choć teorii jest wiele, członkowie rodziny Kardshian-Jenner nadal podkreślają, że nie ma żadnego oficjalnego powodu, dla którego seria dobiegła końca, poza tym, że rodzina chce spędzić trochę czasu poza kamerami.