Maria Dębska postanowiła poddać się metamorfozie na jesień. Aktorka wybrała się do fryzjera i wróciła do dawnego uczesania. Znów nosi grzywkę i nieco skróciła swoje włosy. Zdjęciem pochwaliła się na Instagramie.

Maria Dębska pokazała nową fryzurę

Aktorka wrzuciła na InstaStories zdjęcie z nową fryzurą. Ma na niej krótką grzywkę i lekkie fale. Najwyraźniej o takim uczesaniu marzyła od dawna, ponieważ przyznała:

Życie bez grzywki nie smakowało tak samo.

Grzywka była zawsze dość charakterystycznym elementem wizerunku Marii Dębskiej. Ostatnio jednak aktorka postanowiła zapuścić włosy i na wielu zdjęciach na Instagramie mogliśmy podziwiać ją z zaczesaną do góry grzywką, która zapewne była już tak długa, że przeszkadzała w codziennym funkcjonowaniu. W takim wydaniu zaprezentowała się również na ślubie z Marcinem Bosakiem. Być może właśnie zapuszczała włosy ze względu na ceremonię? Teraz jednak, gdy już jest po ślubie i ma za sobą podróż poślubną mogła bez wyrzutów sumienia wrócić do dawnego uczesania. Maria Dębska nie ukrywa, że właśnie w grzywce czuje się najlepiej. My natomiast musimy przyznać, że wygląda świetnie! A wam podoba się jej nowa fryzura?

