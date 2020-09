Od momentu potwierdzenia informacji o ciąży Julii Kuczyńskiej internauci uważnie śledzą jej każdy krok w mediach. Co więcej, sama zainteresowana zdecydowanie chętniej zdradza szczegóły życia prywatnego i opowiada o przygotowaniach do porodu. Ostatnio Maffashion pochwaliła się łóżeczkiem i wózkiem dziecięcym. My sprawdziliśmy ich cenę - nie jest taka wysoka, jak myśleliśmy.

Maffashion pokazała łóżeczko i wózek dziecięcy

Julia Kuczyńska postawiła na łóżeczko, które często jest wybierane przez gwiazdy. Podobne ma Anna Lewandowska, czy Aleksandra Żuraw. To łóżeczko firmy Woods z serii Craft, które kosztuje ok. 450 złotych. Blogerka wybrała te w ciemno-szarym kolorze - barwy te częściej wybierane są przez rodziców spodziewających się narodzin męskiego potomka, ale być może Maff wybrała bezpieczną opcję unisex. Wiemy także, że w pokoju maleństwa są już pierwsze zabawki.

Jeszcze nie [przygotowuję pokoju - przyp. red.], ale pierwsze rzeczy w domu się pojawiają np. misie od znajomych - zdradziła w rozmowie z Plotkiem.

Natomiast wózek to już zdecydowanie "wyższa szkoła jazdy". Maffashion razem z partnerem Sebastianem Fabijańskim zdecydowali się na pojazd firmy Cybex. Model to e-Priam, którego koszt (w przeliczeniu) wynosi ok. 6 tysięcy złotych - czyli nieco tylko ponad typową cenę wózków dla dzieci, jeśli chodzi o standard zwykłego człowieka. A jak porównamy to z wózkami innych gwiazd, to okaże się, że jest to wręcz bardzo przystępna cena.



Zobaczcie wideo, na którym Sebastian Fabijański składa wózek.

Zobacz wideo Maffashion pokazała, jak Sebastian Fabijański składał dziecięcy wózek

Tutaj prym wiedzie np. Marina Łuczenko, która dla syna kupiła wózek o wartości 40 tysięcy złotych.

Nam zatem nie pozostaje nic innego, jak życzyć przyszłej mamie jak najwięcej zdrowia i szczęścia w tym bardzo ważnym dla niej czasie. Trzymamy kciuki!