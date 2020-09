Ewa Chodakowska skorzystała z okazji i w swoich mediach społecznościowych zaprezentowała, jak wygląda w rzeczywistości na nagraniu - żeby nikt nie miał wątpliwości, że nie musi "popuszczać szelek", jak Anna Lewandowska. To, że żona Lewego jest teraz nieco okrąglejsza nie powinno jednak nikogo dziwić. W końcu kilka miesięcy temu na świat przyszło jej drugie dziecko.

Ewa Chodakowska pręży się i mówi, co zrobić, żeby mieć takie ciało

Ewa Chodakowska może nawet nie chciała celowo dopiec Lewandowskiej, ale jakoś tak wyszło, że trochę czuć prztyczek w stronę drugiej trenerki. "Choda" opublikowała wpis, do którego dołączyła krótkie nagranie na jachcie. Nie ma tu retuszu, jest tyko pozowanie do zdjęć, szczupłe nogi, piękny brzuch... Jest na czym oko zawiesić. A co napisała od serca Chodakowska?

W dobie modnych postów "insta vs rzeczywistość", wrzucam post insta=rzeczywistość. Poza granicami Polski jestem często zaczepiana na plaży przez entuzjastyczne kobiety: "Co zrobić, żeby mieć takie ciało?"

Tutaj nie ma tanich sztuczek, złotych środków (...). Moje ciało jet moją wizytówką mojego stylu życia. Jestem wierna swoim programom treningowym i zdrowej, dobrze zbilansowanej diecie. To, co widzisz tutaj, zobaczysz też w realu.

Jak widać, Ewa Chodakowska nie musi "popuszczać szelek" na urlopie, czego szczerze zazdrościmy. Ale nie jest też tajemnicą, że "Choda" używa filtrów na Instagramie, dzięki czemu jej zdjęcia wyglądają lepiej.

Anna Lewandowska pokazuje na Instagramie retuszowane zdjęcia?

W ostatnich tygodniach Anna Lewandowska przechodzi naprawdę trudny czas i próbuje przetrwać wizerunkowy kryzys. Zaczęło się od nagrania z trenerką, przebraną w kostium otyłej osoby, który został skrytykowany jako fat-shaming. Ania przeprosiła, jednak chwilę później okazało się, że jej prawnicy zagrozili pozwem aktywistce, która nagłośniła całą sprawę.

W międzyczasie w sieci pojawiły się zdjęcia paparazzi Anny Lewandowskiej na wakacjach. Wyglądała pięknie i zdrowo, jednak na instagramowych kadrach prezentuje się znacznie szczuplej. To wywołało poruszenie wśród internautów. Sama zainteresowana odpisała na komentarze fanów.

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska od wielu miesięcy (lat!) rywalizują ze sobą w mediach społecznościowych. Docineczki, prztyczki, mniej i bardziej dyskretne aluzje - to od czasu do czasu ich codzienność.