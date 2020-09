Kazimierz Marcinkiewicz dał się poznać jako zapalony sportowiec. Na instagramowym profilu byłego premiera pojawia się wiele treści dotyczących aktywności fizycznej. To właśnie tam polityk dzieli się efektami sportowych poczynań. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Marcinkiewicz dołączył do grona fanów Ewy Chodakowskiej, zostawiając serduszka pod zdjęciami pupy słynnej trenerki. W obszernym wpisie były premier sprostował, że obserwuje wiele osób propagujących zdrowy tryb życia, w który sam się zresztą wkręcił.

Ostatnio Kazimierz Marcinkiewicz wziął udział w triatlonie IRONMAN w Gdyni. Mimo sytuacji panującej w kraju i na świecie, zawody odbyły się. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, musieli się jednak dostosować do wszelkich obostrzeń i zaleceń wynikających z przepisów polskiego prawa oraz do zasad stworzonych przez centralę wydarzenia. Uczestnicy wydarzenia zostali podzieleni na grupy do 250 osób zgodnie z limitami dla imprez na świeżym powietrzu.

Kazimierz Marcinkiewicz wziął udział w triatlonie

Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło Kazimierza Marcinkiewicza. Miłośnik sportu wypadł nieco gorzej niż w zeszłym roku, jednak udało mu się ukończyć triatlon. Przed rozpoczęciem wyzwania były premier rozgrzewał się, wykonując przy tym gesty zwycięstwa. Po przepłynięciu trasy wsiadł na rower, skąd wrócił jednak niemal wycieńczony. Przyjechał jako ostatni, jednak nie dał za wygraną i pobiegł w ostatnim etapie. Marcinkiewicz zakończył wyzwanie i był z siebie bardzo zadowolony. Fotorelację z wydarzenia możecie obejrzeć poniżej.

Redakcja Plotka gratuluje oczywiście ukończenia, ale też zapału i woli walki