Niespełna dwa tygodnie temu Julia Wieniawa poinformowała za pośrednictwem social mediów, że już niebawem wystartuje z własną marką kosmetyczną Jusee. Choć projekt jest owiany tajemnicą i nie do końca wiadomo, jakie konkretnie kosmetyki będzie produkować Jusee, reakcje internautów oraz branżowych mediów sugerują, że będzie to sprzedażowy hit. To jednak nie koniec. Z naszych informacji wynika, że ambitna aktorka chce również wkroczyć z impetem do świata mody.

Julia od jakiegoś czasu pracuje nad własną kolekcją ubrań. Jej styl jest uwielbiany przez miliony młodych dziewczyn w Polsce, a ona sama kocha bawić się modą, więc to był naturalny kolejny krok w jej karierze. Do tej pory reklamowała rozmaite produkty, ale uznała, że to już czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Ona jest zaangażowana na 200 procent we wszystko co robi, zależy jej na tym, żeby produkty sygnowane jej nazwiskiem były najwyższej jakości i bierze czynny udział w każdym etapie ich tworzenia. Pracuje z najlepszymi z rodzimej branży i kto wie, czy to nie skończy się odpaleniem marki modowej. Wszystko na to wskazuje i nic dziwnego, bo w tym przypadku sukces jest murowany - zdradza w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia gwiazdy.

Julia Wieniawa

Przypomnijmy, że oprócz wspomnianej marki kosmetycznej, Julia Wieniawa inwestuje też na rynku nieruchomości, wykupiła akcje firmy produkującej świece zapachowe, a jej stawka za post na Instagramie należy do jednej z najwyższych w polskim show-biznesie i może sięgać nawet do kilkudziesięciu złotych za publikację. Skąd to biznesowe zacięcie?

Nad wszystkim czuwa mama i jednocześnie jej menadżerka, która dba o interesy córki. Sama Julia nie ukrywa, że niezwiązane z aktorstwem biznesy pozwalają jej na artystyczną swobodę właśnie na tym polu, bo może decydować się na występy w takich produkcjach, które uzna za ciekawe i rozwijające, a niekoniecznie te najbardziej intratne finansowo. To swoboda, o której wiele polskich aktorek może tylko pomarzyć - dodaje nasz informator.

Wszystko wskazuje na to, że Julia buduje imperium na miarę Kardashianek, a przy okazji nie zapomina o rozwijaniu swojego aktorskiego CV. Tylko pogratulować głowy na karku! Doceniacie jej przedsiębiorczość?